El sc Heerenveen sumó este sábado por la noche tres puntos con más dificultades de las previstas en su visita al ADO Den Haag. El equipo de Robin Veldman ganó por 2-3 en un partido espectacular en el que Jacob Trenskow fue protagonista con dos goles. Los frisones parecían encaminados hacia una victoria sólida cuando ganaban por 1-3, pero tuvieron que emplearse a fondo tras los dos tantos del suplente Nigel Thomas.

En condiciones meteorológicas adversas, el Heerenveen comenzó bien el partido en La Haya. Los frisones fueron el equipo más peligroso en los primeros minutos y vieron cómo un disparo de Maxence Rivera era bloqueado involuntariamente por su compañero Ringo Meerveld. El ADO también se hizo notar, pero el portero Bernt Klaverboer evitó que su equipo encajara un gol tempranero con una gran parada a un remate de Juho Kilo.

A los 24 minutos, el Heerenveen se adelantó merecidamente. Nolhan Courtens cruzó el centro del campo y encontró a Rivera, que envió un centro tenso desde la banda izquierda. Trenskow se anticipó a su marcador, Gregoire Waem, y marcó el 0-1 desde cerca.

Después, el Heerenveen tuvo ocasiones suficientes para ampliar su ventaja antes del descanso. Un gran pase de Meerveld dejó a Courtens solo ante el portero Kilian Nikièma, pero el belga de diecinueve años remató débilmente fuera. Dylan Vente también tuvo una gran oportunidad, aunque Jonas Jensen-Abbew evitó el segundo gol frisón con un bloqueo decisivo.

Seis minutos después del descanso, el Heerenveen volvió a marcar. Oliver Braude encontró a Meerveld, que tuvo espacio de sobra para disparar y mandó el balón con fuerza a la parte alta de la portería: 0-2. Fue un impulso bienvenido para el centrocampista ofensivo, que había recuperado un puesto en el once titular por la ausencia de Levi Smans.

Sin embargo, los visitantes apenas pudieron disfrutar de su cómoda ventaja. El entrenador del ADO, Robin Peter, dio entrada a Nigel Thomas, y el delantero necesitó menos de un minuto para dejar su huella en el partido. Klaverboer no logró controlar un disparo de Daryl van Mieghem y Thomas aprovechó el rechace con una acrobática media chilena: 1-2.

El gol que recortó distancias cambió por completo el partido. El ADO obligó al Heerenveen a replegarse y tuvo varias ocasiones para empatar por medio, entre otros, de Milan Hokke, Jalen Hawkins y Evan Rottier. Justo cuando los frisones peor lo estaban pasando, Trenskow volvió a marcar: en el minuto 66 remató con contundencia un centro raso de Rivera para poner el 1-3.

El partido parecía sentenciado, pero el ADO no se rindió. En el minuto 72, un centro raso de Rottier pasó junto a Klaverboer y Thomas, en el segundo palo, empujó fácilmente el balón para anotar su segundo gol: 2-3. El Heerenveen tuvo que temer el empate en los últimos minutos, pero resistió y acabó llevándose los tres puntos de La Haya.