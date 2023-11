El tremendo palo de Messi a Gerard Romero (Jijantes): "Mentís, una vez más"

El '10' salió a desmentir a Gerard Romero por una información que brindó sobre una supuesta charla con Laporta.

Un día después de ganar su octavo Balón de Oro, Lionel Messi se despachó en redes sociales con un tremendo mensaje hacia Gerard Romero.

Lionel Messi se impone a Erling Haaland y Kylian Mbappé para ganar el Balón de Oro 2023, el octavo de su carrera

El astro rosarino citó una primicia brindada por la cuenta oficial de Jijantes FC, club de la Kings League que posee el mencionado periodista, que decía: "Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje".

En el pie de la captura de pantalla escribió "Mentís... una vez más", acompañado de un emoji de una cara con nariz larga, ícono de mentira.

Rápidamente, el periodista salió a pedir perdón: "Mil disculpas a todos, y mil más. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Lo siento. Muy jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas".

¿POR QUÉ LE DIJO QUE MENTÍA "UNA VEZ MÁS"?

A mediados del 2023, mientras se especulaba cual sería el nuevo equipo de Lionel Messi tras su salida de PSG, varios periodistas lanzaron diversas informaciones sobre el caso. Entre ellos, Gerard Romero apostó fuerte por la vuelta a Barcelona.

“Uno de los hijos de Leo ha sufrido mucho en París en los últimos dos años, así que Antonella y los niños están presionando duro para el regreso de Leo”, fue una de sus declaraciones más pesadas.

El día que Messi anunció su decisión de fichar por Inter Miami dio una entrevista a Mundo Deportivo y apuntó contra los medios: "Veo que hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y quedan retratados y no pasa nada. Al día siguiente vuelven a decir otra mentira y no pasa nada. Creo que hubo muchas cosas que me molestaron, por ejemplo cuando usan mucho a mi familia".

Poco después, el español reconoció su error en el podcast de Jordi Wild: "La castaña me la pegó. Iba por mí. No debería haber hablado de que su hijo quería volver a Barcelona porque no estaba adaptado. Le pido disculpas porque el tema familiar no debería haberlo tocado. Pero cuando voy con la intensidad que voy con la intensidad que voy a la posible llegada de Leo Messi es porque dentro del club el Depto de marketing, el Depto de economía, el Dpto de fútbol, todos estaban remando para que se pudiera dar".