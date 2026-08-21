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Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

¿Trato de favor para el Real Madrid? Por qué los árbitros siguen en silencio en el Santiago Bernabéu pese a la nueva normativa

Primera División
Real Madrid

En la Primera División española, los árbitros hacen transparentes para los espectadores las decisiones controvertidas mediante anuncios por megafonía desde la nueva temporada, igual que en la Bundesliga. Solo que no en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Así lo informa el diario español Sport.

En principio, el nuevo protocolo prevé que los árbitros desglosen las decisiones controvertidas para los aficionados que las siguen por pantalla y en el estadio mediante anuncios por megafonía, y que, naturalmente, esto también se escuche en las retransmisiones de televisión. Lo que está pensado como un antídoto contra las controversias permanentes del fútbol español choca, según el informe, con sus límites a las puertas del Estadio Santiago Bernabéu.

La razón es, sencillamente, la propia normativa del campeón récord. El Real impone condiciones extremadamente restrictivas para el trabajo de los equipos de televisión en las entrañas de su estadio.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images

Anuncios de los árbitros: ¿por qué no hay sanciones para el Real Madrid?

El club limita drásticamente los derechos de acceso de las cadenas de televisión y solo permite conexiones en una franja muy breve justo antes del pitido inicial. Este margen de tiempo tan estrecho hace que una aplicación fluida de las explicaciones arbitrales en la práctica sea sencillamente imposible.

Por ello, desde la federación no hay expresamente sanciones por la ausencia de las explicaciones en los partidos del Madrid como local. El Comité Técnico de Árbitros dejó claro que los colegiados pueden y van a hablar en cualquier estadio, en cuanto se den las condiciones organizativas sobre el terreno. Aunque el protocolo rija en toda la liga sin excepción, su aplicación en el Bernabéu fracasa así únicamente por los obstáculos técnico-logísticos que el Real impone a los socios mediáticos.

Real, LaLiga y la federación RFEF, enfrentados desde hace tiempo

Esta actitud de rechazo encaja a la perfección en la tensa relación entre los dirigentes del Real, la cúpula de LaLiga y la federación RFEF. Entre las partes laten desde hace mucho tiempo conflictos de fondo sobre la comercialización, las relaciones de poder y los detalles organizativos de la máxima categoría española. Los accesos denegados a los socios televisivos reflejan la línea inflexible del club en esta demostración de poder.

Tras las primeras pruebas en la primera jornada, la ofensiva de transparencia se ampliará de forma generalizada a partir de la jornada 10. El objetivo de la liga no es expresamente convertir a los árbitros en protagonistas principales, sino generar una mayor aceptación de sus interpretaciones de situaciones complejas de juego.

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