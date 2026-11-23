Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Carsten Ramelow, presidente del sindicato de futbolistas profesionales Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), se ha sumado a las críticas por el caso de Jamal Musiala y ha arremetido contra los dirigentes del Bayern.

Con su forma de tratar a Musiala, los dirigentes lanzan «un mal mensaje», declaró el exinternacional a RTL/Sky Sport, y subrayó: «Creo que los responsables se han marcado un auténtico gol en propia puerta».

Ramelow, de 52 años, acusó a Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del club muniqués, y a sus colegas de perder de vista a la persona que hay detrás del jugador. «El chico me da mucha pena», afirmó. «Lo que muchos olvidan es que, aunque hoy los jugadores ganen mucho más que en nuestra época, todos son seres humanos. Y en el fútbol, la cabeza también es tremendamente importante». Las críticas desde el propio club no habían sido «de ayuda»; al contrario: «Creo que algo de todo esto seguirá pesando».

También en lo que respecta a la imagen del Bayern. «El Bayern siempre había sido conocido como un club muy solidario, que también ha ayudado a muchos exjugadores. Oír algo así ahora es, por supuesto, una mala señal», dijo Ramelow. «Ventilar públicamente una discusión así no es propio del Bayern. Eso no se hace».

Anuncios Anuncios

Ramelow rechazó las consideraciones planteadas sobre todo por Rummenigge, según las cuales el contrato de Musiala podría modificarse si el mediapunta no volviera a rendir plenamente a causa de su enfermedad neurológica. «Hay que dejar una cosa clara: un contrato es un contrato. Lo firmaron ambas partes y eso no se puede cambiar».