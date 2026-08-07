Liverpool está a punto de hacerse, de forma muy sorprendente, con Ronald Araújo procedente del FC Barcelona. El periodista de fichajes Fabrizio Romano informó este viernes por la noche con su ya conocido ‘here we go’ de que los clubes han llegado a un acuerdo por una cesión.

El gigante inglés lleva ya bastante tiempo buscando refuerzos para la defensa. Con Araújo, el técnico Andoni Iraola incorpora a un defensor capaz de rendir en varias posiciones.

El uruguayo, de 27 años, puede jugar tanto en el centro de la zaga como en el costado derecho de la defensa. De este modo, entre otros, Jeremie Frimpong tendrá en Liverpool un nuevo competidor en la banda derecha.

Precisamente esa polivalencia hizo de Araújo un objetivo interesante para el Liverpool. Iraola quería ampliar sus opciones defensivas y parece haberlo conseguido con la llegada del internacional.

Araújo tiene contrato con el Barcelona desde 2018 y en Cataluña se convirtió en una pieza importante. La pasada temporada fue designado capitán por el entrenador Hansi Flick después de que Marc-André ter Stegen fuera cedido al Girona.

Además, en sus años en el Barcelona, Araújo también acumuló los títulos necesarios. Con el gigante español fue campeón de Liga en tres ocasiones y conquistó dos veces la Copa del Rey.

Según Romano, en un primer momento se trata de una cesión. Liverpool también ha logrado incluir en el acuerdo una opción de compra no obligatoria. Por ahora se desconoce cuánto tendría que pagar Liverpool si decide ejecutar esa opción.