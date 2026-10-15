¿Traspaso récord? Fabian Hürzeler, supuestamente el principal candidato del Manchester United

Según informa The Sun, Fabian Hürzeler, del Brighton & Hove Albion, figura como principal candidato para suceder a Michael Carrick. Según el diario, el puesto de este último estaría seriamente en peligro.

Si bien Carrick llevó a los Red Devils de vuelta a la Champions League de forma espectacular tras sustituir a Ruben Amorim la pasada temporada, ahora ha firmado con el United su peor inicio de temporada en más de 40 años.

«Cuando las cosas no salen del todo según lo previsto, a veces puedo entender esa reacción», dijo Carrick tras el decepcionante 1-1 del pasado fin de semana ante el Tottenham, en un duelo entre equipos en crisis. «Por supuesto que duele, duele mucho. No es una experiencia agradable, pero a veces hay que pasar por ello».

Después de seis jornadas, los Red Devils ocupan el duodécimo puesto de la Premier League con solo seis puntos. Entre semana sufrieron una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League, tras la cual Lisandro Martínez arremetió duramente contra la directiva del club.

¿Por qué arremeten los jugadores del Manchester United contra la directiva de su propio club?

«Fue realmente malo», dijo Martínez a Prime Video tras el quinto partido sin ganar: «Tengo que contenerme mucho, pero a veces eso refleja exactamente la situación actual de nuestro club». Martínez espera más inversión. «Al cien por cien. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero: como jugadores, debemos hacer más, pero también es importante formar una plantilla fuerte para estar preparados para noches como esta», protestó el defensa.

El director deportivo, Jason Wilcox, invirtió más de 170 millones de euros en el equipo el pasado verano, aunque principalmente en el centro del campo y no en las zonas problemáticas del ataque y el lado izquierdo de la defensa. «El año pasado hicimos una temporada fantástica. Ahora esperamos más de la cúpula del club, más jugadores para seguir siendo competitivos. Porque muchos otros equipos también están fichando a muchos jugadores», dijo Martínez.

El argentino consideró además que despedir a Carrick no resolvería los problemas de fondo del club. «No puedes limitarte a cambiar de entrenador, cambiar de entrenador, cambiar de entrenador», dijo Martínez, antes de preguntar: «¿Qué pasa con las otras áreas? No puedo decir más».

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¿Cuánto tendría que pagar el Manchester United por Hürzeler?

Pese a ese llamamiento, el nombre de Hürzeler ya circula al parecer por Manchester, aunque, según The Sun, la directiva del club todavía confía en Carrick. Hürzeler también tuvo que superar una etapa difícil con el Brighton la pasada temporada, durante la cual incluso fue objeto de burlas por parte de sus propios aficionados.

A pesar de todo, los Seagulls acabaron logrando la clasificación para la Conference League y el Brighton ha comenzado la nueva temporada con mucha fuerza, con cuatro victorias en seis partidos. Además, el equipo de Hürzeler eliminó al Manchester United de la League Cup a mediados de septiembre.

Si los Red Devils acaban despidiendo a Carrick y llaman a la puerta del Brighton para fichar a Hürzeler, el Manchester United probablemente tendría que pagar una elevada compensación por el técnico de 33 años, siempre que este estuviera dispuesto a cambiar de club en plena temporada. Al fin y al cabo, el contrato del estadounidense de nacimiento se extiende hasta 2029.

El propietario del Brighton, Tony Bloom, explicó el mes pasado que el club está «preparado para cualquier eventualidad» si recibe una propuesta por Hürzeler. «Hay muchas cosas en el mundo por las que preocuparse, pero perder a un entrenador o a jugadores no es una de ellas. Por supuesto que no quieres que eso suceda, pero los entrenadores vienen y van».

El pasado verano, el Manchester City pagó 20 millones de euros al Chelsea para que Enzo Maresca, despedido en enero pero todavía vinculado por contrato, pudiera suceder a Pep Guardiola. Por su parte, el Brighton ya había dejado marchar a un entrenador en plena temporada: en septiembre de 2022, los Seagulls permitieron que Graham Potter se fuera al Chelsea por 17 millones de euros. Allí fue despedido apenas medio año después, tras sumar 1,42 puntos por partido en 31 encuentros. El récord de traspaso de un entrenador lo ostenta, como es sabido, el Bayern de Múnich, que en su día pagó 25 millones de euros al RB Leipzig por los servicios de Julian Nagelsmann.

Además de Hürzeler, Antonio Conte también ha sonado recientemente como posible candidato al banquillo del Manchester United. Según Sun, al italiano le «haría mucha ilusión» regresar a la Premier League. Conte dirigió al Chelsea entre 2016 y 2018 y ganó con los Blues la liga en 2017 y la FA Cup en 2018. A diferencia de Hürzeler, Conte no tiene club actualmente y, por tanto, podría llegar sin que hubiera que pagar una compensación.

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