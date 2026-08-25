Según un informe de Sky, el Birmingham City, de la segunda división inglesa, dejaría salir a Ducksch ya por un traspaso de apenas 500.000 euros. El propio delantero querría regresar a Alemania tras solo un año en Inglaterra y, según Sky, varios clubes de la Bundesliga y de la 2. Bundesliga le siguen actualmente muy de cerca.

El informe no detalla de qué clubes se trata exactamente. En los últimos tiempos, los medios habían vinculado como interesados, entre otros, al Hertha BSC, al FC Augsburg, al VfL Wolfsburg o al exclub de Ducksch, el Hannover 96. Según Sky, además de equipos de la primera y la segunda división de Alemania, también atrae la MLS (entre otros, Orlando City y Atlanta United), aunque el jugador de 32 años ha rechazado hasta ahora todas las consultas llegadas desde Estados Unidos.

Ducksch se había marchado el año pasado del Werder Bremen al Birmingham por dos millones de euros, tras cuatro temporadas a orillas del Weser. En el club de la Championship, Ducksch fue en su mayor parte titular la temporada pasada y, entre todas las competiciones, firmó once goles y dos asistencias en 36 partidos. Su contrato sigue vigente hasta 2028, pero ya a finales de julio surgieron especulaciones sobre una salida anticipada.

Marvin Ducksch bromeó sobre un posible regreso al Werder Bremen

Por entonces, Bild informó de que Ducksch había comunicado al Birmingham su deseo de marcharse y que el club había recibido esa intención con apertura. El exjugador del Bremen quiere, según esa información, encontrar en el otoño de su carrera otro club en el que pueda asumir un papel todavía más importante y de mayor responsabilidad en lo deportivo.

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¿Tiene también en mente un regreso al Werder? El propio Ducksch avivó recientemente esas especulaciones cuando, con motivo del regreso de su otrora socio ideal Niclas Füllkrug al SVW, comentó en Bild con un guiño: "Quizá ahora solo le falta su antiguo compañero de ataque". Sin embargo, este verano el Werder ya ha incorporado a dos nuevos delanteros centro, Füllkrug y Cedric Itten, y además está bastante bien cubierto en la posición de nueve.

En cualquier caso, Ducksch vivió en Bremen entre 2021 y 2025 la mejor etapa de su carrera como profesional hasta la fecha, llegando incluso a convertirse temporalmente en internacional alemán. Tras unos primeros meses muy fuertes en la temporada 2023/24 de la Bundesliga, Ducksch fue convocado por primera vez en noviembre de 2023 por el entonces seleccionador Julian Nagelsmann y también tuvo una breve participación en cada uno de los decepcionantes amistosos ante Turquía (2-3) y Austria (0-2). Sin embargo, se quedó en esos dos partidos internacionales y, desde entonces, Ducksch no ha vuelto a ser citado por el equipo de la DFB.