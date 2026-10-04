«Dentro de unos años, cuando se haya hartado de marcar un millón de goles», dijo Pearce en su papel de experto en talkSPORT, «quizá juegue en el mediocentro defensivo».
Pearce, exentrenador del Manchester City y asistente de Fabio Capello en los Three Lions, se refirió a Wayne Rooney, que en la fase final de su carrera fue retrasado del ataque al centro del campo.
Según Pearce, Kane todavía podría seguir marcando sus goles durante un tiempo y luego, desde una posición más retrasada, jugar otros cinco años más para Inglaterra gracias a «su inteligencia de juego y a sus capacidades de pase como quarterback».
¿Qué tiene que decir Harry Kane sobre un cambio de posición?
Con un Kane que aparecía por todo el campo, Inglaterra destrozó a Croacia por 7-0 el sábado. El capitán inglés marcó dos goles y, en ese fluido ataque, intercambió constantemente posiciones con el sensacional Jude Bellingham, Bukayo Saka o Anthony Gordon, que también dejaron su sello en el partido.
«Siempre bromeo con los chicos diciendo que algún día me gustaría jugar de central o de mediocampista defensivo», dijo después Kane, quien subrayó cuánto disfruta ayudando en defensa. El jugador de 31 años aseguró que «siento que puedo ser efectivo, ya sea con o sin balón».
Kane amplió su ya enorme ventaja como máximo goleador histórico de Inglaterra hasta los 89 tantos. Fue el primer inglés de la historia en marcar al menos diez goles en tres años naturales distintos. Si juega el martes contra Chequia, igualará a la legendaria portería Peter Shilton al frente de la lista de internacionales récord de su país con 125 partidos.
Con Harry Kane al frente: los máximos goleadores históricos de Inglaterra
Puesto
Jugador
Goles
Partidos
Promedio (goles/partido)
Actividad
1
Harry Kane
89
124
0,72
desde 2015
2
Wayne Rooney
53
120
0,44
2003–2018
3
Sir Bobby Charlton
49
106
0,46
1958–1970
4
Gary Lineker
48
80
0,60
1984–1992
5
Jimmy Greaves
44
57
0,77
1959–1967
6
Michael Owen
40
89
0,45
1998–2008
7
Vivian Woodward
38
32
1,19
1903–1911
8
Nat Lofthouse
30
33
0,91
1950–1958
9
Alan Shearer
30
63
0,48
1992–2000
10
Sir Tom Finney
30
77
0,39
1946-1958