«Dentro de unos años, cuando se haya hartado de marcar un millón de goles», dijo Pearce en su papel de experto en talkSPORT, «quizá juegue en el mediocentro defensivo».

Pearce, exentrenador del Manchester City y asistente de Fabio Capello en los Three Lions, se refirió a Wayne Rooney, que en la fase final de su carrera fue retrasado del ataque al centro del campo.

Según Pearce, Kane todavía podría seguir marcando sus goles durante un tiempo y luego, desde una posición más retrasada, jugar otros cinco años más para Inglaterra gracias a «su inteligencia de juego y a sus capacidades de pase como quarterback».

¿Qué tiene que decir Harry Kane sobre un cambio de posición?

Con un Kane que aparecía por todo el campo, Inglaterra destrozó a Croacia por 7-0 el sábado. El capitán inglés marcó dos goles y, en ese fluido ataque, intercambió constantemente posiciones con el sensacional Jude Bellingham, Bukayo Saka o Anthony Gordon, que también dejaron su sello en el partido.

«Siempre bromeo con los chicos diciendo que algún día me gustaría jugar de central o de mediocampista defensivo», dijo después Kane, quien subrayó cuánto disfruta ayudando en defensa. El jugador de 31 años aseguró que «siento que puedo ser efectivo, ya sea con o sin balón».

Kane amplió su ya enorme ventaja como máximo goleador histórico de Inglaterra hasta los 89 tantos. Fue el primer inglés de la historia en marcar al menos diez goles en tres años naturales distintos. Si juega el martes contra Chequia, igualará a la legendaria portería Peter Shilton al frente de la lista de internacionales récord de su país con 125 partidos.

Con Harry Kane al frente: los máximos goleadores históricos de Inglaterra

Puesto Jugador Goles Partidos Promedio (goles/partido) Actividad 1 Harry Kane 89 124 0,72 desde 2015 2 Wayne Rooney 53 120 0,44 2003–2018 3 Sir Bobby Charlton 49 106 0,46 1958–1970 4 Gary Lineker 48 80 0,60 1984–1992 5 Jimmy Greaves 44 57 0,77 1959–1967 6 Michael Owen 40 89 0,45 1998–2008 7 Vivian Woodward 38 32 1,19 1903–1911 8 Nat Lofthouse 30 33 0,91 1950–1958 9 Alan Shearer 30 63 0,48 1992–2000 10 Sir Tom Finney 30 77 0,39 1946-1958



