Según informan de forma coincidente Sky Sports y el Guardian, el Arsenal ha contactado con los responsables del Leverkusen para sondear la posibilidad de un traspaso de Quansah este verano.

Los Gunners quieren así paliar las bajas por lesión del defensa central William Saliba y del lateral derecho Jurrien Timber con el jugador de 23 años. Además de su posición principal en el centro de la defensa, Quansah también puede ocupar el puesto de la derecha en una línea de cuatro, por lo que sería ideal.

El inglés, que el año pasado pasó del Liverpool al Leverkusen por 35 millones de euros, se ha puesto en el punto de mira de clubes aún más grandes gracias a una sólida temporada de debut con el Bayer. Además, se asentó en la selección inglesa y formó parte de la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial, donde disputó tres partidos como lateral derecho en el torneo de Norteamérica.

El Arsenal tendría que ofrecer al menos 50 millones de euros por Quansah

Que el interés del Arsenal por Quansah tenga opciones reales de prosperar es muy dudoso. Según las informaciones, el Leverkusen no tiene ningún interés en dejar salir a uno de sus jugadores clave, que además tiene contrato de larga duración con el Werkself hasta 2030. Según el Guardian, el Bayer solo empezaría a pensárselo a partir de una oferta de al menos 50 millones de euros.

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En realidad, el Arsenal no estaría dispuesto a gastar tanto dinero en el nuevo defensa que busca. El campeón inglés también tendría en el punto de mira a otro central, Ezri Konsa, del Aston Villa, y una oferta de 35 millones de euros por Konsa habría sido rechazada recientemente por el Villa. Es posible que el Arsenal al menos lo intente con una propuesta de una cuantía similar al Leverkusen y espere que el club de la Bundesliga acabe cediendo por debajo de los 50 millones.

Mientras tanto, hasta hace poco el Liverpool tenía, según se informa, una opción de recompra de 70 millones de euros por Quansah, que llegó a la cantera de los Reds con solo cinco años. Sin embargo, esa opción ya habría expirado.

Quansah fue absolutamente indiscutible en el centro de la defensa del Leverkusen la pasada temporada. El internacional inglés disputó 44 partidos entre todas las competiciones, en los que marcó cinco goles.