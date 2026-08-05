Una nueva estrella del Al-Ahli saudí está cerca de abandonar el equipo, durante el actual periodo de fichajes veraniego, con destino a la Premier League inglesa, después del entrenador alemán Matthias Jaissle.

Jaissle había presentado su dimisión como técnico del Al-Ahli el pasado jueves, para asumir las riendas del Newcastle United inglés durante la próxima temporada, en sustitución del anterior entrenador Eddie Howe.

El fiable periodista Sacha Tavolieri desveló que una nueva estrella podría marcharse del Al-Ahli a la Premier League la próxima temporada: el defensa brasileño Roger Ibáñez.

Tavolieri afirmó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social X, que Ibáñez ha detenido las negociaciones para renovar su contrato, que finaliza con el Al-Ahli al término de la próxima temporada, tras el interés de algunos clubes de la Premier League por hacerse con sus servicios.

El interés proviene concretamente del Aston Villa, que ya ha comenzado a contactar con los representantes del defensa brasileño, aunque sin presentar todavía ninguna oferta oficial.

El nombre de Ibáñez ya había estado vinculado a algunos clubes de la liga inglesa cuando era jugador de la Roma italiana, pero prefirió fichar por el Al-Ahli en el verano de 2023.

Desde entonces, el jugador de 27 años se ha convertido en uno de los elementos más importantes del club saudí, y contribuyó de forma evidente a su coronación con el título de la Liga de Campeones de Asia Élite durante dos temporadas consecutivas, así como con la Supercopa de Arabia Saudí tras 9 años de ausencia.