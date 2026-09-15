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Hussein Hamdy

Traducido por

Tras vestir una camiseta de apoyo a Ceuta: insultos y amenazas marroquíes contra Ez Abde

A. Ezzalzouli
Real Betis
Marruecos
España
Primera División
Marruecos
España

"La historia no se borra"

El marroquí Abdessamad Ezzalzouli, jugador del Real Betis y de la selección de Marruecos, sufrió una oleada de insultos y amenazas a través de las redes sociales, después de vestir una camiseta con el lema "Todos somos caballas" (término con el que se conoce a los habitantes de Ceuta), con el fin de apoyar a los ciudadanos de la ciudad.

Según el diario español "Marca", Ezzalzouli lució la camiseta con el lema "Todos somos caballas", una iniciativa de solidaridad y apoyo a los ciudadanos de Ceuta lanzada recientemente por diversos colectivos y a la que se han sumado varios equipos de fútbol.

El extremo, nacido en Beni Mellal (Marruecos) y criado en Elche, en la provincia de Alicante, vistió la camiseta junto al resto de los jugadores del Real Betis y del Villarreal durante los minutos previos a la victoria del conjunto andaluz por 2-1.

Insultos y amenazas

Abdessamad Ezzalzouli sufrió insultos y amenazas a través de sus cuentas en las redes sociales, tras aparecer con la camiseta que lleva el lema "Todos somos caballas".

En uno de los mensajes se leía: "Traicionar a la patria no es una postura pasajera, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes que su patria".

Otro decía: "Te guste o no, Ceuta y Melilla son marroquíes, y siempre lo serán".

Otro mensaje incluía: "Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, y mañana pasarás la peor hora de tu vida".

En otro comentario se leía: "Ceuta es marroquí".

Uno de los comentaristas dijo: "La última vez que lo veamos con la selección será una lección, y que Dios lo cambie y le dé un poco de apoyo en su país".

Otro comentario añadía: "Ceuta y Melilla son marroquíes. La historia no se borra con una camiseta".

Alguien escribió: "No seas cobarde, sé un hombre".

En otro mensaje se leía: "El verdadero marroquí no abandona a su patria cuando más lo necesita. Algunas posturas no se olvidan, y algunas traiciones no se pueden perdonar por respeto a lo que se ha construido a lo largo de los años".

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