El jugador del Al-Ahli saudí solicitó marcharse de las filas del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano, tras una temporada decepcionante.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que el club Al-Khaleej presentó una solicitud al Al-Ahli para hacerse con los servicios de su joven jugador Yassine Al-Zubaidi, a préstamo hasta el final de la próxima temporada.

El diario aclaró que el futbolista de 23 años desea marcharse del "Al-Raqi" con el fin de conseguir más minutos de juego durante los partidos de la próxima temporada.

Al-Zubaidi fue ascendido al primer equipo en 2023, pero no logró obtener una oportunidad para jugar, por lo que se marchó al Al-Akhdoud a préstamo durante la segunda mitad de la temporada 2023-2024, así como en la temporada 2024-2025.

Yassine Al-Zubaidi regresó a las filas del Al-Ahli la temporada pasada, pero solo participó en 4 partidos como suplente, con un total de apenas 27 minutos, lo que le hizo desear marcharse.

Al-Zubaidi juega principalmente en la posición de extremo derecho, aunque también se desenvuelve bien como extremo izquierdo, si bien en menor medida.

Cabe recordar que el Al-Khaleej fue una de las principales sorpresas de la temporada pasada en el fútbol saudí, ya que logró clasificarse para la final de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, antes de caer derrotado ante el Al-Hilal.