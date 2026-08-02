Las competiciones de la Copa Mundial de Clubes de la Kings League 2026 llegaron a su fin en la ciudad italiana de Milán, tras una semana repleta de emoción que contó con una notable presencia árabe a través de los representantes de la región de Oriente Medio y el Norte de África, antes de que el equipo brasileño G3X lograra conquistar el título mundial por primera vez para Brasil, convirtiéndose en el primer equipo ajeno a España en coronarse con el trofeo del campeonato.

La presente edición supuso un punto de inflexión para la región árabe, después de que el equipo DR7, liderado por el creador de contenido saudí Mofarreh Aseeri “Darbaha”, protagonizara una de las victorias más destacadas del torneo al vencer al vigente campeón Los Troncos FC en el partido inaugural, mientras que el equipo FWZ, dirigido por el creador de contenido kuwaití Fawaz Al-Shammari, consiguió un triunfo histórico con el que eliminó al equipo español Porcinos FC, uno de los principales candidatos a disputar el título, en unos resultados que confirmaron la evolución del nivel de los equipos de la Kings League en Oriente Medio y su capacidad para competir con la élite de los clubes del campeonato mundial, antes de que ambos equipos se despidieran de la competición en las rondas eliminatorias.

El torneo reunió a 16 equipos que representaban a las distintas ligas de la Kings League por todo el mundo, y sus competiciones concluyeron ante unas gradas completamente llenas en el Kings League Arena, donde el G3X se impuso al campeón de la liga italiana, el Alpak FC, por 9-5 en el partido final.

La coronación fue la culminación de un intento largamente esperado por el equipo brasileño, que ya había alcanzado la final de la edición de 2024, antes de regresar este año para dar a Brasil su primer título en el campeonato y poner fin al monopolio de los clubes españoles sobre el trofeo durante las dos ediciones anteriores.

Las competiciones contaron con la presencia de varias de las figuras más destacadas del deporte y los medios de comunicación, encabezadas por el fundador de la Kings League, Gerard Piqué, el presidente del comité de competiciones, Claudio Marchisio, el portero del Inter de Milán, Josep Martínez, el periodista italiano Fabrizio Romano, junto al astro brasileño Douglas Costa y el empresario y comunicador Joe Bastianich.

Gerard Piqué destacó que la participación de los representantes de la región de Oriente Medio y el Norte de África fue uno de los momentos más sobresalientes del campeonato, elogiando el nivel exhibido por los equipos DR7, liderado por Mofarreh Aseeri “Darbaha”, y FWZ, dirigido por Fawaz Al-Shammari, y lo que reflejaron sobre la acelerada evolución de la Kings League en la región y su capacidad para competir con la élite de los equipos mundiales.

Cabe señalar que el campeonato registró una amplia interacción por parte de la afición árabe, ya fuera a través de la presencia en Milán o mediante las plataformas digitales, y que la creciente popularidad de la Kings League en Oriente Medio y el Norte de África refuerza las expectativas ante el arranque de la primera temporada completa del campeonato en la capital saudí, Riad, durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre próximos, con la participación de 10 equipos, en medio de previsiones de una gran afluencia de público acorde con el rápido crecimiento que experimenta el campeonato en la región.

Mientras tanto, los aficionados al campeonato en la región aguardan el arranque de la primera edición completa de la Kings League – Oriente Medio y Norte de África en Riad, tras la notable participación árabe que ofrecieron Darbaha y Fawaz en el Mundial de Clubes.

Kings League:

La Kings League fue fundada por la leyenda del fútbol y emprendedor Gerard Piqué, y se considera uno de los ejemplos más destacados del deporte y el entretenimiento moderno, ya que presenta un concepto innovador del fútbol acorde con las aspiraciones de la nueva generación.

La liga combina la competición futbolística de alto nivel con el entretenimiento digital, mediante partidos con un sistema de siete jugadores y reglas innovadoras inspiradas en la cultura de la retransmisión en directo y los videojuegos, lo que ofrece una experiencia deportiva interactiva que satisface los intereses del público moderno.

Los equipos del campeonato están liderados por una selección de creadores de contenido, influencers y estrellas del fútbol, en un modelo que combina el deporte, el entretenimiento digital y la creación de contenido, con un enfoque en potenciar la interacción de la afición.

Desde su lanzamiento en España en 2023, la Kings League se ha expandido hasta convertirse en un sistema global que incluye campeonatos en Brasil, Francia, Alemania, Italia, la región de Oriente Medio y el Norte de África, México y España, además de haber lanzado la Queens League, dirigida a las mujeres, junto con la organización de dos campeonatos mundiales anuales: la Copa Mundial de Clubes y la Copa Mundial de Selecciones.