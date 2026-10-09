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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Tras una nueva victoria del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo envía su mensaje a su manera

Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
1ª División
Portugal
C. Ronaldo
Arabia Saudí
Portugal

¿Qué dijo?

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, lanzó un breve mensaje tras la victoria por tres goles a cero ante el Al-Diriyah, en el marco de la octava jornada de la Liga Roshn saudí, después de contribuir con un nuevo tanto que lo acercó un paso más a un hito histórico: alcanzar los 1000 goles a lo largo de su carrera futbolística.

Ronaldo publicó a través de sus cuentas en las redes sociales un mensaje en el que afirmó: «Misión cumplida. A por el próximo partido», en alusión a cerrar la página de este enfrentamiento y centrarse en el siguiente compromiso con su equipo.

La estrella portuguesa elevó su cuenta goleadora a 980 goles, con lo que se queda a solo 20 tantos de alcanzar la barrera de los mil, cifra que aspira a lograr antes de bajar el telón de su carrera profesional.

En cuanto a la competición de la Liga saudí esta temporada, Ronaldo llegó a su cuarto gol, después de haber marcado anteriormente ante el Al-Riyadh, el Al-Taawoun y el Abha, prolongando su presencia ofensiva con el Al-Nassr en su travesía por competir por los títulos.

El capitán del Al-Nassr continúa su persecución del número histórico, mientras sus seguidores aguardan sus próximas citas goleadoras, con la esperanza de ver su logro excepcional con la camiseta del conjunto saudí.

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