La situación actual del delantero Nick Woltemade en la Juventus de Turín le recuerda mucho a la de otro delantero alemán al futbolista con más partidos con la selección alemana, Lothar Matthäus. «Su situación es parecida a la que vivió Niclas Füllkrug. Se fue a Inglaterra y no funcionó. Después, a Italia, y tampoco. ¿Y ahora qué? ¿Volverá a Alemania?», se preguntó Matthäus durante un acto de su socio Interwetten.

De hecho, Niclas Füllkrug ha vuelto a brillar en el Werder Bremen tras sus etapas sin éxito en el West Ham United y el AC Milan. Con seis goles, el jugador de 33 años encabeza actualmente la tabla de goleadores de la Bundesliga. Matthäus es uno de los expertos que aconsejan al seleccionador Jürgen Klopp volver a convocar a Füllkrug con Alemania, al menos de cara a la Eurocopa de 2028. En su clasificación de delanteros alemanes, lo sitúa incluso en segundo lugar, por detrás de Kai Havertz, del Arsenal, y por delante del germano-italiano Nicolo Tresoldi, del FC Brujas.

¿Y Woltemade? Tras un 2026 hasta ahora completamente decepcionante, figura por detrás de ellos: primero perdió protagonismo en el Newcastle United, después vivió un Mundial decepcionante y ahora también está muy lejos de ser titular en la Juventus, donde juega cedido, a las órdenes de Luciano Spalletti. En la Serie A solo ha entrado cinco veces desde el banquillo y no ha marcado ningún gol. En la reciente derrota por 0-3 ante la Lazio de Roma, Woltemade se hundió junto al resto del equipo y volvió a desaprovechar una ocasión clara.

«Entonces Woltemade tendrá que rebajar sus pretensiones salariales»

Un regreso a la Bundesliga parece una salida lógica, pero Matthäus también ve obstáculos económicos para el delantero. «No sé si ahora alguien pagaría 60 millones de euros por él», dijo. En el verano de 2025, el Newcastle United había llegado a pagar 75 millones de euros por él. Solo ante esa cifra cedió su anterior club, el VfB Stuttgart, que antes había rechazado varias ofertas del Bayern de Múnich.

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El Bayern no parece necesitar refuerzos en ataque en este momento, pero la situación podría ser distinta en otros clubes de la Bundesliga, incluso este invierno. Aun así, el elevado salario de Woltemade en la Premier League supondría un obstáculo considerable incluso para una nueva cesión.

«La cuestión es si un club alemán todavía puede permitirse ficharlo. Si un equipo de la Bundesliga tiene una gran necesidad, quizá llame a su puerta. Pero una cosa está clara: entonces Woltemade tendrá que rebajar sus pretensiones salariales», dijo Matthäus, antes de añadir: «A Füllkrug le ha merecido la pena renunciar a dinero. Ahora vuelve a sonreír en Bremen. Eso demuestra que el dinero no debe ser lo más importante. Ahora vuelve a ser feliz. Nunca ha sentido tanto cariño y afecto como en Bremen».