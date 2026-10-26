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FK Crvena Zvezda v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Tras una noche dolorosa ante el Madrid: Fermín y Gavi lanzan el desafío con dos mensajes incendiarios

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
F. Lopez
Gavi
España

Duro golpe para el Barça

El dúo del Barcelona, Fermín López y Gavi, quiso enviar mensajes de apoyo y confianza a la afición del equipo tras la derrota ante el Real Madrid en el Clásico, reafirmando su compromiso con el club y su fe en la capacidad del equipo para superar este difícil momento, en un contexto de competición aún abierta y con una larga temporada por delante.

Fermín López, centrocampista del conjunto catalán, dijo en un mensaje a la afición: "Hoy, más que nunca, ¡viva el Barça! Confiad en este equipo, culés. El camino todavía es largo, y todo volverá a su sitio".

Por su parte, Gavi expresó una postura similar, reafirmando su compromiso con el Barcelona y su disposición a seguir luchando con la camiseta del equipo, al escribir: "¡Este es un camino largo! Estoy con mi equipo hasta el final, ¡siempre!".

El mensaje del centrocampista refleja su determinación de permanecer junto a sus compañeros tras la derrota, en un momento en el que el equipo necesita recuperar la confianza y la concentración para continuar su recorrido en las distintas competiciones.

Y mientras las secuelas de la derrota ante el Real Madrid siguen presentes, parece que el dúo optó por enviar un mensaje claro: que el vínculo con el club no cambia por los malos resultados, y que el camino sigue abierto para que el Barcelona se reponga y vuelva a competir con fuerza.

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