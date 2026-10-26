Tras una noche dolorosa ante el Madrid: Fermín y Gavi lanzan el desafío con dos mensajes incendiarios

El dúo del Barcelona, Fermín López y Gavi, quiso enviar mensajes de apoyo y confianza a la afición del equipo tras la derrota ante el Real Madrid en el Clásico, reafirmando su compromiso con el club y su fe en la capacidad del equipo para superar este difícil momento, en un contexto de competición aún abierta y con una larga temporada por delante.

Fermín López, centrocampista del conjunto catalán, dijo en un mensaje a la afición: "Hoy, más que nunca, ¡viva el Barça! Confiad en este equipo, culés. El camino todavía es largo, y todo volverá a su sitio".

Por su parte, Gavi expresó una postura similar, reafirmando su compromiso con el Barcelona y su disposición a seguir luchando con la camiseta del equipo, al escribir: "¡Este es un camino largo! Estoy con mi equipo hasta el final, ¡siempre!".

El mensaje del centrocampista refleja su determinación de permanecer junto a sus compañeros tras la derrota, en un momento en el que el equipo necesita recuperar la confianza y la concentración para continuar su recorrido en las distintas competiciones.

Y mientras las secuelas de la derrota ante el Real Madrid siguen presentes, parece que el dúo optó por enviar un mensaje claro: que el vínculo con el club no cambia por los malos resultados, y que el camino sigue abierto para que el Barcelona se reponga y vuelva a competir con fuerza.