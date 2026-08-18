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Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport

Traducido por

Tras una larga ausencia: Bosic resuelve la situación de Mendy sobre su regreso al Ahly

Fichajes
E. Mendy
Al Ahli vs Abha
Al Ahli
Abha
1ª División
M. Pusic
Senegal
Arabia Saudí
Países Bajos

El guardameta senegalés aún no ha jugado con el Ittihad.

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, ha zanjado la situación de su guardameta senegalés Édouard Mendy respecto a su regreso a los partidos del equipo durante el próximo periodo, tras una larga ausencia de los terrenos de juego a causa de una lesión.

Mendy se perdió los dos primeros partidos del Al-Ahli en la presente temporada, en la victoria sobre el Al-Diriyah por 1-0, en la primera jornada de la Roshn League, y luego sobre el Al-Anwar por 2-1, en los dieciseisavos de final de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Pusic ha decidido alinear a Mendy como titular en el próximo encuentro ante el Abha, en lo que será su primer partido con el Al-Ahli en la nueva temporada.

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El Al-Ahli recibe al Abha, recién ascendido a la Roshn League, el próximo sábado, en el estadio Al-Inmaa de Yeda, en la segunda jornada de la competición.

1ª División
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ABH

Diversos informes de prensa habían confirmado que Mendy estaba listo para participar en el partido ante el Al-Anwar, ayer lunes, si bien el diario reveló el deseo de Pusic de conceder más descanso al guardameta senegalés.

Mendy sufrió un esguince de rodilla durante su participación con la selección de Senegal en el partido ante Noruega, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, quedando fuera de los terrenos de juego desde entonces.

Cabe recordar que Mendy es el actual capitán del conjunto de Yeda, donde juega desde el verano de 2023, cuando se incorporó a sus filas procedente del Chelsea, y contribuyó a su coronación en la Liga de Campeones de la AFC dos veces, así como en la Supercopa saudí.

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