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Khaled Mahmoud

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Tras una emotiva despedida, el primer ministro de Portugal le envió un conmovedor mensaje a Ronaldo

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Una carta de agradecimiento a Ronaldo

La eliminación de Portugal en octavos de final del Mundial 2026, tras perder 1-0 ante España, marcó el adiós definitivo de Cristiano Ronaldo a la competición.

La derrota ha acabado con el sueño del histórico goleador de 41 años de levantar la Copa del Mundo, pues «El Bicho» confirmó tras el partido que este fue su último encuentro en Mundiales.

A lo largo de su carrera ha conquistado casi todos los títulos, menos la Copa del Mundo, que buscaba este verano en su sexta participación.

Su mejor resultado fue el cuarto puesto en 2006; en 2010 y 2018 cayó en octavos, en 2022 alcanzó cuartos y en 2014 quedó fuera en la fase de grupos.

Tras la eliminación, el primer ministro luso, Luis Montenegro, le rindió homenaje y destacó su enorme influencia en el fútbol portugués en las últimas dos décadas.

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El jefe del Gobierno destacó que el cinco veces Balón de Oro seguirá siendo un símbolo y un líder inspirador, y lo definió como «el mayor icono de la historia de Portugal», un reconocimiento que el jugador y sus seguidores valoraron pese a la despedida.

Con Portugal ganó tres títulos: la Eurocopa 2016 y dos Ligas de Naciones.

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