El Napoli no atraviesa su mejor momento esta temporada, y los focos se han centrado con intensidad en la naturaleza de la tensa relación que mantienen el director técnico Massimiliano Allegri y la estrella belga Kevin De Bruyne.

El Napoli perdió como visitante ante el Villarreal por (3-1) el pasado martes en la Liga de Campeones de Europa, la segunda derrota que sufre el conjunto italiano en la competición continental.

El sufrimiento del Napoli no se limitó a la derrota, ya que el encuentro fue testigo de una discrepancia táctica entre Allegri y De Bruyne: el entrenador pidió a la estrella belga que retrocediera para adelantar a McTominay y darle una mayor libertad en ataque, pero De Bruyne no acató las instrucciones, lo que provocó un fuerte enfado de Allegri en la línea de banda.

En una conferencia de prensa ofrecida este viernes, Allegri fue preguntado directamente por su crisis con De Bruyne y el técnico italiano zanjó la polémica negando cualquier malestar por la actitud del jugador. Según recogió el portal "Calciomercato", declaró: "¿Si he empezado a sentirme molesto por algunas actitudes de De Bruyne? No, en absoluto. Simplemente hubo un malentendido en el campo en un momento determinado del partido, y ahí acabó todo".

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Allegri reveló algunos detalles relacionados con la barrera del idioma entre ambos, y señaló que eso provocó cierta confusión en la comunicación: "Ya se han producido otros malentendidos y volverán a producirse, pero lo importante es que nos entendamos de inmediato. O yo hablo en inglés y él en italiano, o empecé yo hablando en inglés y él en italiano, lo que causó un poco de confusión. Pero es un chico inteligente y lo entendió bien".

Cabe recordar que el Napoli ocupa el octavo puesto en la clasificación de la Serie A con 10 puntos, a 6 del Inter, líder, tras 6 jornadas, y el equipo del sur de Italia se prepara para enfrentarse al Venezia mañana sábado en la séptima jornada.