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Ocho victorias consecutivas en partidos oficiales, sueños de títulos y un brasileño que deslumbra y hasta le disputa el protagonismo a Erling Haaland. El AFC Bournemouth de Marco Rose quizá sea el equipo más en forma de Europa. Y eso que, visto desde fuera, hace unas semanas no habría sorprendido demasiado que el entrenador alemán empezara pronto a estar en la cuerda floja.

«Hemos jugado bien al fútbol. Nunca tuve que dar explicaciones en el club; todos estaban convencidos de nuestro camino», explicó recientemente Marco Rose a kicker al señalar que, pese al pésimo comienzo en cuanto a resultados de su primera temporada en la Premier League, nunca temió por su puesto. El AFC Bournemouth solo había sumado tres puntos en sus seis primeros partidos de liga y, a mediados de octubre, ocupaba el 18.º puesto, en zona de descenso.

Solo un mes después, el panorama ha cambiado por completo: el equipo de Rose ha ganado sus últimos ocho partidos oficiales, ha sumado tres puntos en cada una de sus cuatro últimas jornadas de la Premier League y, de repente, es séptimo. Se encuentra así en la zona de la tabla en la que quiere asentarse.

Que los dirigentes del club mantuvieran la calma pese a las difíciles primeras semanas de Rose, que probablemente habría visto peligrar pronto su puesto en más de un club, está dando sus frutos. Y, al mirar más de cerca, la elogiable postura de los responsables del Bournemouth cobra mucho sentido.

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La difícil herencia de Marco Rose en el AFC Bournemouth

Para empezar, Rose, que firmó en primavera con el club de la costa sur de Inglaterra hasta 2029, asumió una herencia enormemente difícil. Su predecesor, Andoni Iraola, que se marchó al Liverpool en verano, había consolidado al Bournemouth en la máxima categoría inglesa durante los tres años anteriores e incluso había acabado haciendo historia. Tras regresar a la Premier League en 2022, los Cherries terminaron bajo Iraola primero duodécimos, luego novenos y, la pasada temporada, sextos. Fue la mejor clasificación de la historia del club y, como broche de oro, llevó al Bournemouth por primera vez a una competición europea.

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Con la exitosa etapa de Iraola aún muy presente, la primera experiencia de Rose fuera de Alemania o Austria arrancó con unos resultados inmejorablemente malos. Pero basta con mirar el calendario para encontrar explicaciones. El Bournemouth comenzó la temporada a domicilio ante el Manchester City. Después llegaron compromisos complicados contra el Everton, en el campo del Newcastle United y frente al Brentford. Y aún tuvo que medirse a dos grandes equipos: el Liverpool y el Chelsea.

Getty Images

Un calendario inicial durísimo, más aún para un equipo que, ante todo, necesitaba tiempo para asimilar la idea de juego de su nuevo entrenador. Resultó todavía más frustrante que, en varios de los partidos decepcionantes por el resultado, faltara fortuna o que el propio equipo se complicara la vida con errores individuales evitables.

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«Probablemente deberíamos haber sumado entre tres y seis puntos más», recordó Rose sobre aquel mal comienzo. Y lamentó: «Lo más irritante fue cómo encajamos algunos goles tardíos: situaciones de comedia de errores, fallos individuales». Ante el City, por ejemplo, el Bournemouth estuvo cerca de dar la sorpresa: ganaba 1-0 hasta el minuto 84. Entonces, Marc Guehi pudo rematar de cabeza con tanta libertad tras un córner que casi no tenía otra opción que marcar el empate. Y, en el tiempo añadido, Josko Gvardiol anotó el gol de la victoria para los Skyblues.

El Bournemouth fue a menudo su propio peor enemigo al inicio de la temporada

Una semana después, ante el Everton, el Bournemouth ya tenía la primera victoria casi en el bolsillo, hasta que Marcus Tavernier y Ryan Christie se estorbaron mutuamente en una acción digna de una comedia de errores, en lugar de despejar sin más un córner. James Tarkowski, del Everton, aprovechó el regalo para marcar el empate en el tiempo añadido. «Por ejemplo, ya nos habíamos ocupado de las jugadas a balón parado», dijo Rose, quien explicó que últimamente habían conseguido solucionar, entre otros, los problemas al defender esas acciones. «Fue un proceso que nos ha permitido alcanzar ahora mucha estabilidad en ambas facetas».

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Si en la tercera jornada el Bournemouth desperdició una ventaja de 2-0 en Newcastle y volvió a encajar el empate en los últimos minutos, en la cuarta, ante el Brentford, un grave error del portero Djordje Petrovic, que castigó sin piedad el internacional alemán Kevin Schade, le costó los tres puntos. Después llegaron un 0-1 contra el Liverpool y aquel 1-5 en el campo del Chelsea a principios de octubre, el único tropiezo realmente preocupante.

La debacle en Stamford Bridge fue «un golpe duro», admitió Rose. Y tenía potencial para encaminar la temporada hacia una situación peligrosa después de actuaciones hasta entonces aceptables, pero acompañadas de muy pocos puntos. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

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Tras el partido contra el Chelsea, «dimos ese último cinco por ciento, y fue importante», explicó Rose sobre la recuperación del equipo. Desde entonces han ganado los ocho partidos, con tres victorias consecutivas por 3-0 como punto culminante: ante el AC Milan en la Europa League, en el campo del Manchester United en la Premier League y contra el Aston Villa en la Copa de la Liga.

«El entrenador nos ha moldeado bien como equipo y ahora sabemos lo que realmente espera de nosotros. Quiere movilidad en ataque y que presionemos arriba», explicó recientemente el delantero centro Evanilson al Daily Mail. El brasileño es una de las piezas más importantes del fútbol de altísima intensidad de Rose. Como punta de lanza de la presión, somete una y otra vez a los defensas rivales a una presión tan eficaz que les arrebata el balón o los obliga a cometer errores.

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Evanilson, punta de lanza de la implacable presión de Marco Rose

Los dos goles de la reciente victoria por 2-1 en el campo del Ipswich Town, antes del parón de selecciones, son el mejor ejemplo. En la jugada del 2-0, Evanilson anticipó con inteligencia un pase atrás, recuperó el balón en campo rival e hizo posible la acción que poco después terminó en gol en propia puerta de Leif Davis tras un remate de Ryan Christie. En el primer gol, Evanilson había presionado al portero del Ipswich, Christian Walton, en el área pequeña, le robó el balón y lo empujó a la red.

El jugador de 27 años, que disputó dos partidos con Brasil en 2024, está hecho para el estilo de presión de Rose. Con el técnico alemán, el Bournemouth ya ha marcado ocho goles esta temporada en la Premier League tras errores forzados del rival, el doble que el siguiente equipo en esta estadística. Y, en seis de esos ocho tantos, Evanilson recuperó el balón o fue quien acabó marcando.

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Ha marcado en cada uno de los últimos cinco partidos de liga y, con nueve participaciones directas en goles, Evanilson comparte actualmente con la estrella del City Erling Haaland el primer puesto de la clasificación de goleadores y asistentes de la Premier League. Su primer gol ante el Ipswich no solo demostró su extraordinario trabajo en primera línea, sino también lo bien que están llevando al campo los jugadores que tiene detrás el estilo de Rose. Y es que el portero del Ipswich, Walton, se vio tan apurado porque Marcus Tavernier, Tyler Adams y Justin Kluivert le cerraron de forma óptima las opciones de pase.

Otras cifras muestran lo bien que funciona ya el fútbol de Rose en Bournemouth: solo el Brighton & Hove Albion, segundo en la tabla, ha recuperado más balones en el último tercio del campo. En cuanto a los goles nacidos de esas recuperaciones en zonas adelantadas, los cuatro de los Cherries son la mejor cifra de toda la Premier League.

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A ello se suma que el Bournemouth muestra cada vez más solidez defensiva. En sus últimos ocho partidos oficiales ha encajado solo dos goles y, antes de eso, incluso encadenó seis encuentros sin recibir ninguno. Rose explica que una de las lecciones de la complicada fase inicial de la temporada fue «que a veces hay que encontrar soluciones sencillas». Así corrigieron sus puntos débiles: «En general, durante las primeras semanas en la Premier League pudimos adaptar algunas cosas: los saques de puerta, la salida de balón y cómo se presiona en esas situaciones. Quizá de vez en cuando haya que mandar el balón sin complicaciones al campo rival e intentar instalarse allí».

Marco Rose cuenta con una plantilla profunda en Bournemouth

Aun así, «el juego con balón es importante. Hemos conseguido encontrar ese equilibrio», señaló Rose. La plantilla también encaja con esa mezcla de calidad futbolística, capacidad para jugar sin complicaciones cuando hace falta e intensidad constante sin balón: Evanilson, su talentoso compatriota brasileño Rayan, el internacional neerlandés Justin Kluivert y Marcus Tavernier, un referente del club. Sobre todo, la línea de ataque, tan importante para la presión alta, combina técnica, dinamismo y una enorme disposición a correr.

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Tavernier destaca especialmente. El jugador de 27 años ya ha marcado cinco goles en la Premier League 2026/27, es muy fuerte en la presión y entra una y otra vez desde la izquierda hacia el centro del área para generar peligro. ¿Es una opción para Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra? «Tendrían que preguntárselo a Thomas», respondió Rose recientemente antes de elogiarlo: «Pero creo que varios chicos han presentado sus credenciales, y Marcus en particular nos aporta mucho. Ahora juega más por dentro, llega bien al área; ustedes ya han mencionado cómo ocupamos el área».

Getty Images

Rose tiene además una ventaja: heredó un equipo compenetrado y consolidado. Solo perdió a uno de sus pilares, el jefe de la defensa Marcos Senesi, que se marchó gratis al Tottenham al expirar su contrato. Y encontró un sustituto a la altura en el internacional portugués Antonio Silva, fichado del Benfica por 25 millones de euros.

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Rose pudo así apoyarse en la estabilidad que ya tenía una plantilla que, además, cuenta con buenos recambios. Alex Scott, el centrocampista de más calidad del equipo, ni siquiera estuvo sobre el césped durante las excelentes últimas semanas y ahora regresa de una lesión en el muslo. La joven joya ofensiva Junior Kroupi no reapareció hasta finales de octubre tras una lesión en el pie y ahora ofrece más opciones en ataque, al igual que el exjugador del Leverkusen Amine Adli, que también estuvo lesionado al principio.

La otra cara de la racha de victorias del Bournemouth

También hay que señalar que, en sus cuatro victorias consecutivas más recientes en la Premier League, el Bournemouth se ha enfrentado a rivales más débiles que en las seis primeras jornadas: los clubes en crisis AFC Sunderland y Manchester United, además del Leeds United y el recién ascendido Ipswich. Por otra parte, ya ha dejado atrás a varios pesos pesados, y sus dos compromisos tras el parón de selecciones, en casa ante el Nottingham y fuera frente al Fulham, invitan a pensar que su impresionante racha continuará.

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Entre ambos partidos le espera la visita al Celta de Vigo en la Europa League, una competición en la que Rose ya ha hecho historia con su nuevo club: el Bournemouth es apenas el segundo equipo inglés, y el primero desde el Liverpool hace más de 60 años (1964), que gana los cuatro primeros partidos europeos de su historia.

Un 2-1 en el campo de la Real Sociedad, victorias en casa por 3-0 ante el Sturm Graz y el Milan y, la más reciente, un 3-1 en el campo del Sparta Praga. El Bournemouth es segundo en la tabla de la fase liga y va camino de clasificarse directamente para los octavos de final. ¿Sueñan ya con el título de la Europa League y, con él, con la vía probablemente más fácil para jugar la próxima temporada la Champions League por primera vez, en lugar de lograrlo a través de la liga? «No, no pienso en eso en absoluto», respondió Rose, decidido a mantener los pies en el suelo.

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El objetivo es centrarse en «llegar a octavos de final sin pasar por la ronda intermedia, porque cada partido menos nos ayuda esta temporada», dijo el técnico de 50 años. Aunque, por supuesto, no le importaría ir incluso más allá de lo que Iraola construyó en el sur de Inglaterra. Tras un comienzo difícil, las bases ya están sentadas.