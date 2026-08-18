Según un informe de Sky, el técnico de 55 años del club de Baja Sajonia ya estaría bajo presión a nivel interno. Tras el fallido inicio de temporada, con dos derrotas en dos partidos, el respaldo de los dirigentes del club se estaría resquebrajando.

Hasta el parón de selecciones de principios de septiembre, para entonces Hannover todavía tiene por delante el duelo de la DFB-Pokal ante el SV Hemelingen, de quinta división, así como los partidos de liga contra Darmstadt 98 y Karlsruher SC, Titz estaría obligado a sumar victorias y puntos para no perder su puesto de forma prematura.

De puertas para adentro se dice que el técnico de 55 años no aprende de los errores del pasado y que insiste con demasiada terquedad en su estilo de juego. Ya el año pasado, el Hannover de Titz había practicado en gran medida un fútbol ofensivo vistoso, pero a menudo había fracasado por su propia incapacidad y por su mala eficacia de cara al gol. El ascenso se escapó por muy poco al terminar cuarto en la tabla.

Christian Titz: ¿qué genera malestar en Hannover 96?

Además, el técnico ya habría perdido entretanto a uno que otro jugador en el vestuario. El sorprendente cambio en la portería antes del último partido contra el VfL Wolfsburgo (0-1) habría alimentado aún más las dudas.

En el duelo de Baja Sajonia, Titz le retiró la confianza al recién llegado Pascal Loretz, fichado por 1,1 millones de euros procedente del FC Lucerna, tras un solo partido oficial, y lo sustituyó por Leo Weinkauf. Después, el técnico de 55 años dejó entrever que Weinkauf también podría estar bajo palos en la DFB-Pokal el próximo sábado.

La Hannoversche Allgemeine Zeitung escribe que el puesto de Titz aún no corre un peligro inmediato, pero que la crisis de resultados debe superarse con urgencia para hacer posible la continuidad de la colaboración.

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¿Está buscando ya Hannover 96 a otros entrenadores?

Allí se señala, no obstante, que el director general deportivo Jonas Boldt ya estaría buscando alternativas. Entre los nombres citados figura, entre otros, el exentrenador del Colonia Lukas Kwasniok, que perdió su puesto en los Geißböcken el pasado marzo debido a la persistente falta de resultados.

Hannover 96 ocupa la 17ª posición de la tabla tras dos jornadas. Junto al VfL Osnabrück, el conjunto de Baja Sajonia es el único equipo de la 2. Bundesliga que todavía no ha sumado ni un solo punto.