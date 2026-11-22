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El Real Madrid quiso rendir homenaje al fallecido Jesús de Miguel antes del partido ante el Celta de Vigo. El club blanco guardó un minuto de silencio en su memoria, tras su muerte en un trágico accidente.

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Los jugadores del Real Madrid y del Celta de Vigo saltaron al terreno de juego con camisetas que llevaban el nombre del fallecido a la espalda. Además, varios familiares de De Miguel bajaron al césped acompañados por Fede Valverde, Iago Aspas, Sergio Llull, Toletti, Florentino Pérez y Marián Mouriño.

La familia del fallecido recibió camisetas con los nombres de jugadores de las distintas secciones del club, en un gesto conmovedor que emocionó a sus miembros y dejó momentos que permanecerán en la memoria.

El homenaje no se quedó ahí, ya que el Real Madrid mostró la imagen del jugador madrileño acompañada de un crespón negro en la puerta 9 del estadio Santiago Bernabéu.

El gesto no pasó desapercibido para el CD Tenerife, que quiso dar las gracias al Real Madrid a través de su cuenta en la red social X: «Nuestro más sincero agradecimiento y gratitud al Real Madrid por este homenaje a Jesús de Miguel y por su consideración hacia su familia».

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Los aficionados del Tenerife también expresaron su gratitud al club blanco por esta iniciativa, interactuando con el mensaje del conjunto canario.

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De este modo, Jesús de Miguel recibió un último y emotivo homenaje en el Santiago Bernabéu, entre muestras de tristeza y reconocimiento por parte de su familia y de sus seres queridos.

Trágicos detalles

El partido entre el Tenerife y el Andorra de la Segunda División española se convirtió en una tragedia que conmocionó al mundo del deporte, después de que Jesús de Miguel sufriera un violento choque con el portero del equipo rival, en un incidente que terminó con su muerte a los 30 años.

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El suceso ocurrió el 2 de noviembre de 2026, en los últimos minutos del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando De Miguel salió en busca de un balón largo para intentar iniciar un ataque de su equipo. El guardameta del Andorra, Jesús Owono, abandonó entonces su portería y salió lejos de ella para intentar despejar el balón.

El portero saltó con la pierna en alto y golpeó con fuerza con la rodilla el pecho del delantero del Tenerife mientras ambos disputaban el balón. El jugador cayó al suelo inconsciente, en medio del pánico de los futbolistas de los dos equipos, que pidieron la rápida intervención de los servicios médicos.

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Los equipos médicos intervinieron de inmediato y atendieron al jugador sobre el terreno de juego durante más de 10 minutos, antes de trasladarlo de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Los primeros informes médicos indicaron que De Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el choque, aunque los sanitarios lograron recuperarle el pulso durante el traslado al hospital, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos. Permaneció inconsciente, pese a que en un principio su estado se había estabilizado.

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Posteriormente, el Tenerife informó del empeoramiento del estado neurológico del jugador durante las primeras horas de la mañana del 3 de noviembre, antes de emitir un comunicado oficial en el que confirmó su fallecimiento a las ocho de la mañana, a los 30 años, después de que fracasaran los intentos por salvarle la vida.