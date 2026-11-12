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El iraquí Haidar Abdulkarim, jugador del Al-Nassr saudí, se encuentra cerca de abandonar las filas del club tras tan solo un año desde su incorporación, debido a que ha quedado fuera de los planes del australiano Ange Postecoglou, director técnico del primer equipo.

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La cadena iraquí "Al Rabiaa Al Riyadiya" afirmó que el club saudí Al Ettifaq ha iniciado negociaciones con el Al Nassr con el fin de fichar a Haidar Abdulkarim durante el próximo mercado de invierno.

La cadena precisó que el Al Ettifaq desea incorporar al jugador iraquí en calidad de cedido hasta el final de la temporada actual, lo cual coincide con lo que desea el Al Nassr, ya que no quiere desprenderse de él de forma definitiva.

El Al Nassr quiere que Haidar Abdulkarim tenga durante el periodo de cesión una mayor oportunidad de participar, con la esperanza de recuperarlo con una mayor experiencia, sobre todo porque está completamente alejado de la participación con el primer equipo durante la temporada actual.

El Al Nassr no prefiere la opción de compra por varios motivos, el primero de ellos es que el club Al Zawraa recibirá el 15% del valor de reventa, según las cláusulas acordadas en el contrato cuando se incorporó al Al Awwal Park en enero del año pasado.

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Además, el estricto control financiero al que está sometido el Al Nassr no le permitiría fichar a un jugador sustituto para suplir a Haidar Abdulkarim en caso de que prescinda de él de forma definitiva en el próximo mercado invernal.

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Haidar Abdulkarim se incorporó al Al Nassr en enero del año pasado, procedente del Al Zawraa iraquí, en una operación valorada en 500.000 dólares, además del 15% del valor de reventa.

El portugués Jorge Jesus, exdirector técnico del Al Nassr, dio la oportunidad al jugador iraquí de participar con el primer equipo en la segunda mitad de la temporada pasada, especialmente en la Liga de Campeones de Asia 2 de 2025.

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El jugador de 22 años disputó 6 partidos con el Al Nassr durante la segunda mitad de la temporada pasada, con un total de 186 minutos jugados, de los cuales 5 partidos fueron en la Liga de Campeones de Asia 2 y un único partido en la Roshn Saudi League, en los que no logró marcar ni dar ninguna asistencia.

Sin embargo, esas oportunidades se desvanecieron por completo en la temporada actual, desde la llegada del entrenador australiano Ange Postecoglou, ya que Haidar Abdulkarim no ha participado en ningún partido de la Roshn Saudi League, la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas ni la Liga de Campeones de Asia Elite.

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El papel del joven jugador iraquí se limita a participar con el equipo sub-21 del Al Nassr, que compite en la Joan Elite League (la liga saudí sub-21), de la que fue una de sus estrellas en la segunda mitad de la temporada pasada.

Sin embargo, el equipo juvenil atraviesa dificultades durante la temporada actual de la Joan Elite League, ya que ocupa el noveno puesto en la tabla de clasificación con 14 puntos, cosechados a partir de 4 victorias, dos empates y dos derrotas.

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En contraste, el primer equipo ocupa el tercer puesto en la tabla de clasificación de la Roshn Saudi League con 28 puntos, a dos puntos del Al Hilal, líder de la clasificación, y por diferencia de goles por detrás del Al Qadsiah, que ocupa el segundo puesto.