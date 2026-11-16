Tras tumbar a España, Kane avisa: «Ganaremos la Eurocopa y el Mundial»

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Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra, aseguró que ver a los jugadores de España exhibir la Copa del Mundo ante su afición en el Metropolitano dio a los jugadores ingleses una motivación extra para dar la gran sorpresa con su victoria por 3-2 ante los campeones del mundo.

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La selección inglesa tenía algo que demostrar después de terminar tercera en el Mundial disputado en verano y caer ante España por 3-2 en Wembley en septiembre. Esta vez, sin embargo, logró resistir pese a la expulsión de Elliot Anderson en la segunda parte y puso fin a la racha de 43 partidos sin perder de España.

Antes del inicio del encuentro, Unai Simón, capitán suplente de España, levantó la Copa del Mundo ante la afición en Madrid, una imagen que, según reconoció Kane, dio a los jugadores de Inglaterra un estímulo adicional para imponer su dominio en el partido.

«Lo que vimos (la celebración de España) nos hizo tener más hambre de victorias. Nos dio la motivación para decir: vale, han pasado cuatro meses, pero somos el equipo que va a seguir adelante para convertirse en el próximo campeón de Europa y del mundo», declaró Kane tras el partido, en palabras recogidas por Sky Sports.

Y añadió: «Por supuesto, todavía tenemos que demostrarlo, porque aún nos queda un largo camino por recorrer. Pero noches como esta solo nos ayudarán a reforzar nuestra confianza en las capacidades del equipo».

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«Esta victoria demuestra lo que hacemos. Hablar de nuestras ambiciones es una cosa, pero cuando lo demostramos ante el mejor equipo del mundo, se convierte en una auténtica recompensa», prosiguió.

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El delantero continuó: «No somos un equipo que quiera echarse atrás. Queremos seguir avanzando y mostrar qué clase de equipo somos cuando estamos en nuestro mejor nivel: jugando a un ritmo alto, presionando arriba, recuperando el balón, atacando la espalda de la defensa rival y saliendo al contragolpe».

Sobre el partido, señaló: «Fue difícil frenarnos durante los primeros 60 minutos. Luego, en los últimos 30, tienes que tirar de la experiencia que has adquirido en el Estadio Azteca (ante México en el Mundial) y en partidos como este».

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«Estaba hablando allí con Declan Rice y le dije que habíamos pasado por situaciones más difíciles que esta, y eso es lo que demostramos», continuó.

Y completó: «No hubo ocasiones muy claras. James Trafford hizo algunas paradas magníficas, sobre todo la doble parada en los minutos finales, pero cuando eres capaz de mantener tu ventaja ante España a domicilio y jugando con diez, eso demuestra la fortaleza mental del equipo».

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La selección de Inglaterra logró una de sus victorias más destacadas de los últimos años al imponerse por 3-2 a España, que ejercía de anfitriona, en la noche de ayer, domingo 15 de noviembre de 2026, en el Metropolitano de Madrid, en la última jornada del Grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.



Sobre el terreno de juego, el equipo de Thomas Tuchel ofreció una actuación sólida y consiguió imponer su estilo al conjunto local. Kane abrió el marcador de penalti en el minuto 45, con lo que elevó su cuenta a 93 goles internacionales; Ezri Konsa firmó el segundo en el minuto 53, y Ben White amplió la ventaja con el tercero apenas cuatro minutos después.

Sin embargo, el partido dio un giro dramático en el minuto 63, cuando Elliot Anderson fue expulsado tras derribar a Lamine Yamal. España dispuso de un penalti que Mikel Oyarzabal transformó para recortar distancias. Diez minutos después, Nico Williams anotó el segundo, lo que encendió los minutos finales bajo una presión española constante.

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Inglaterra necesitó una gran resistencia defensiva y la brillante actuación de su guardameta, James Trafford, que detuvo varios intentos peligrosos, entre ellos una espectacular doble parada en el tramo final, para asegurar el triunfo de su selección por 3-2.