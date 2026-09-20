Tras Trézéguet y Yasser Ibrahim, una nueva lesión golpea a la selección de Egipto

La selección de Egipto recibió un nuevo golpe antes del inicio de su camino en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, tras confirmarse la ausencia de Hamdi Fathy, jugador del Al Wakrah catarí, de la actual concentración de los Faraones debido a una lesión.

Ibrahim Hassan, director de la selección de Egipto, confirmó a través de la cuenta oficial de la Federación Egipcia de Fútbol que Hamdi Fathy sufrió una lesión con el Al Wakrah, quedando así fuera de los planes del cuerpo técnico durante la concentración actual.

Hassan explicó que la lesión del centrocampista le impide participar en los tres próximos partidos de la selección, ante Angola y Sudán del Sur los días 25 y 29 de septiembre en curso, correspondientes a la primera y segunda jornada de las eliminatorias africanas clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, además del amistoso ante Sudáfrica previsto para el próximo 4 de octubre.

De esta manera, Hamdi Fathy se une a la lista de ausentes de la concentración de la selección de Egipto por lesión, que incluye también a Mahmoud Trezeguet y Yasser Ibrahim.

La selección de Egipto se prepara para afrontar sus próximos compromisos en medio de bajas importantes, al comienzo de su camino hacia sellar el billete de clasificación para la próxima edición de la Copa Africana de Naciones.

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