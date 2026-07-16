Tras tres victorias históricas, Argentina obliga a España a prescindir de un icono del Mundial

La selección española se ha visto obligada a prescindir de su propio ídolo en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, a causa de la selección argentina.

La final del domingo en el MetLife de Nueva Jersey contra Argentina obligó a este cambio.

Según el diario español «Marca», «La Roja» usará su camiseta roja habitual tras su sólido rendimiento con la blanca alternativa.

La roja será obligatoria, ya que la indumentaria principal de Argentina es blanca y celeste.

La camiseta blanca se ha convertido en un talismán tras las victorias ante Uruguay, Portugal y Francia.

Su precio es de 100 euros y la demanda se ha disparado, agotando las existencias.

Según Wallapop, las búsquedas de esa camiseta subieron un 195 % en este Mundial.

Esa alta demanda se notó en la plaza de Colón, donde el blanco predominó durante las celebraciones de la afición en Madrid.

La selección estrenó este diseño el 27 de marzo de 2016, en un amistoso ante Serbia que ganó 3-0.