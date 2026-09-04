¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
otaviootavio instgram

Traducido por

Tras tres temporadas en blanco, Otávio se marcha de la Liga Saudí

Fichajes
Otavio
Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
1ª División
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Al-Rayyan vs Al-Duhail SC
Al-Rayyan
Al-Duhail SC
1ª División
Portugal
Arabia Saudí
Catar

El final de la aventura del jugador portugués en la Roshan

El portugués Otávio, exjugador de Al Nassr y Al Qadisiyah, abandona la Liga Roshn saudí tras tres temporadas sin títulos disputadas en ella.

El club Al Qadisiyah anunció este viernes su aprobación al traspaso de Otávio al club catarí Al Rayyan, en calidad de cedido durante una temporada, con una cláusula de compra obligatoria.

El centrocampista portugués deja Al Qadisiyah tras una temporada en sus filas, después de haberse incorporado al club durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente de Al Nassr.

Otávio solo disputó 21 partidos con Al Qadisiyah esta temporada, en los que no marcó ningún gol, y se limitó a repartir tres asistencias.

En términos generales, Otávio pasó tres temporadas en la liga saudí, jugando para Al Nassr entre 2023 y 2025, y disputó con el club 84 partidos, en los que logró marcar 12 goles y dar 16 asistencias.

Durante esos tres años, el futbolista de 31 años no consiguió ganar ningún título, ya que Al Nassr no logró proclamarse campeón de la Liga Roshn saudí hasta después de su marcha.

Cabe recordar que la etapa más importante de la carrera de Otávio fue en el club portugués Oporto, donde jugó entre 2014 y 2023, y disputó 283 partidos, en los que marcó 31 goles y dio 74 asistencias.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google