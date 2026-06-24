Tras tres disculpas, el campeón del Al-Hilal y el vencedor del Al-Nassr figuran entre los cuatro candidatos para dirigir el Al-Ittihad

El exentrenador del Al-Hilal lidera una lista de cuatro candidatos para dirigir al Al-Ittihad la próxima temporada, en sustitución del técnico portugués Sergio Conceição.

El club destituyó a Conceição tras una campaña sin títulos, pese a haber conquistado liga y copa el año anterior.

El periodista Majid Hood informó que la directiva contactó con tres técnicos, incluido Nuno Santo, quienes rechazaron el cargo.

La lista incluía también al español Ernesto Valverde, exentrenador del FC Barcelona, y al alemán Dino Toppmöller, actual técnico del Lens.

Tras sus negativas, el club estudia a otros cuatro candidatos, entre ellos el rumano Razvan Lucescu, quien dirigió al Al-Hilal entre 2019 y 2021 y ganó la Liga de Campeones de Asia.

También se mencionan a Javier Aguirre, seleccionador de México, a Flicko Baunović, técnico de Serbia, y al alemán Jens Wessing, campeón de la Liga de Campeones de Asia 2 con el Gamba Osaka.

El club busca enderezar el rumbo tras finalizar quinto en la Liga Roshen, caer en semifinales de la Copa del Rey y en cuartos de la Liga de Campeones de Asia.