Un informe periodístico señaló este miércoles que el Ajax neerlandés logró alcanzar un acuerdo con el Barcelona para incorporar a un nuevo jugador de sus filas, después del portero alemán Ter Stegen.

El portero internacional alemán Marc-André ter Stegen se incorporó oficialmente a las filas del Ajax de Ámsterdam, cedido por el Barcelona durante una temporada hasta el 30 de junio de 2027, en un movimiento que busca recuperar su condición de portero titular tras una temporada difícil con el conjunto blaugrana.

El diario "Mundo Deportivo" señaló este miércoles que se ha alcanzado un acuerdo entre el Barcelona y el club neerlandés para el traspaso de Jofre Torrents, jugador del Barça, al Ajax.

Actualmente se están dando los últimos retoques a los detalles antes del anuncio oficial de la operación.

El traspaso será definitivo y no una cesión, pero el Barcelona conservará una opción de recompra y el 50% de cualquier venta futura, y el valor de la operación podría alcanzar los 5 millones de euros.

El Ajax mostró interés en llevarse cedido al joven jugador del Barcelona al final de la temporada pasada, y el Barça consideró atractiva esta posibilidad, dado que el jugador ya había participado con el primer equipo la temporada pasada, aunque afrontaba una fuerte competencia por su puesto.

La cesión al Ajax se consideró el escenario ideal para él con el fin de seguir desarrollando sus habilidades, pero, al final, el jugador se marchará al Ajax de forma definitiva, aunque el club catalán conservará el derecho de decidir sobre su futuro.

Jofre comenzó como titular el partido amistoso que disputó el Barcelona dirigido por Flick contra el Birmingham la semana pasada en la posición de lateral izquierdo, debido a la lesión de Baldé, mientras que Gerard Martín jugó en la posición de central.

Y con la inminente llegada de Cancelo, es poco probable que consiga alguna oportunidad de jugar con el primer equipo, mientras que el filial parece quedarle demasiado corto.

La temporada pasada ya fue una de las grandes figuras de la gira de pretemporada por Corea y Japón, y luego debutó en LaLiga en la primera jornada contra el Mallorca.