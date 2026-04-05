Tras sus declaraciones incendiarias... El jugador del Al-Hilal se enfrenta a una sanción en la fase decisiva

El Al-Hilal se enfrenta a una posible crisis, ya que uno de sus jugadores extranjeros podría perderse algunos de los próximos partidos, tras el ataque al árbitro del encuentro entre «El Líder» y el Al-Taawoun, disputado ayer sábado en la 27.ª jornada de la Liga Roshen.

El partido entre Al-Hilal y Al-Taawoun terminó en empate (2-2) y fue escenario de numerosas jugadas arbitrales polémicas, lo que desató la ira del portugués Rúben Neves, quien realizó unas declaraciones contundentes tras el partido.

Neves criticó la actuación del árbitro del partido, afirmó que su equipo había sido injustamente tratado y consideró que el Al-Taawoun había marcado un gol irregular, además de que su equipo tenía derecho a un penalti.

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Las declaraciones de Neves podrían acarrearle una sanción, según informó el periódico saudí «Okaz» este domingo por la tarde, tras ponerse en contacto con el asesor legal Mohamed Al-Dini para hablar sobre el polémico incidente.

Mohamed Al-Dini afirmó que las últimas declaraciones de Neves requieren la intervención de la Comisión de Disciplina y Ética, y confirmó que el jugador podría enfrentarse a una sanción económica estimada en 50 000 riales, de conformidad con el apartado (2) del artículo (50) del reglamento.

Añadió: «En caso de que la comisión considere que estas declaraciones constituyen un insulto directo a los árbitros del partido, la sanción no se limitará únicamente a la multa, sino que podría extenderse a la suspensión durante varios partidos, además de una multa económica que podría alcanzar los 300 000 riales».

En caso de que se imponga la sanción más severa a Rubén Neves, el Al-Hilal se verá privado de sus servicios en la fase decisiva de la temporada, especialmente cuando solo quedan siete jornadas para el final de la Liga Roshen, en medio de la reñida lucha por el título con el Al-Nassr y el Al-Ahli.

El Al-Hilal ocupa el segundo puesto en la clasificación de la Liga Roshen, con 65 puntos, empatado con el Al-Ahli, tercero, y a cinco puntos del líder, el Al-Nassr.