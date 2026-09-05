El internacional marroquí Sofiane Boufal está cerca de vivir una nueva experiencia en su carrera futbolística, después de entrar en negociaciones avanzadas con el club libio Al-Ittihad, de cara a incorporarse a sus filas durante el próximo periodo, en un paso que supondrá la primera aparición del extremo marroquí en los estadios africanos a nivel de clubes.

Según la emisora marroquí "Radio Mars", las negociaciones entre la directiva del Al-Ittihad y Boufal, de 31 años, han alcanzado etapas avanzadas, y solo resta acordar algunos detalles y últimos retoques antes de cerrar el fichaje y anunciarlo oficialmente.

El club libio reforzó los indicios de un inminente acuerdo con el jugador marroquí, después de publicar en sus cuentas oficiales un mensaje de expectación que incluía el escudo de la Real Federación Marroquí de Fútbol, en una alusión que parecía clara al fichaje esperado y a la identidad del jugador que se prepara para unirse al equipo.

El paso de Boufal hacia el Al-Ittihad libio llega tras una larga carrera profesional en la que vivió múltiples experiencias en los estadios europeos, donde jugó con varios clubes en Francia, Inglaterra y España, y dejó su huella gracias a sus cualidades y a su capacidad para jugar en más de una posición ofensiva.

El extremo marroquí también vivió una experiencia en los estadios del Golfo con el Al-Rayyan catarí, antes de regresar a Francia y defender los colores del Le Havre durante la temporada pasada, donde participó en 17 partidos.

En caso de cerrarse el fichaje de forma oficial, la experiencia en el Al-Ittihad libio será una nueva y diferente etapa en la carrera de Boufal, después de haber pasado la mayor parte de su trayectoria profesional en Europa, abriéndole la puerta a vivir su primera experiencia a nivel de clubes dentro del continente africano.