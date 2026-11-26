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No le hizo falta jugar todos los partidos ni ser la gran estrella del equipo para acaparar los focos. Le basta con pisar el césped para cambiarlo todo. Así es Gabriel Jesus, el delantero del Barcelona que ha pasado de suplente silencioso a auténtico héroe y que ha escrito su nombre con letras de oro en la historia de la Liga de Campeones.

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En el partido de ayer ante el Sabah azerí, el brasileño volvió al once titular tras un mes entero de ausencia, desde el encuentro contra el Real Betis en La Cartuja, que el Barcelona ganó por 5-2 y en el que Jesus marcó. Repitió la hazaña y anotó un nuevo gol, pero este no fue en absoluto un tanto cualquiera.

Con este gol, Gabriel Jesus superó a la leyenda uruguaya Luis Suárez, exdelantero del Barcelona, en la clasificación histórica de máximos goleadores de la Liga de Campeones, según las estadísticas del diario español «Sport». Suárez se quedó en 27 goles, mientras que Jesus ha llegado a los 28, dando un paso más hacia la gloria.

De este modo, Jesus se ha convertido en el cuarto máximo goleador brasileño de la competición europea más importante, y solo le superan tres grandes nombres: Kaká, exjugador del Real Madrid, con 30 goles; Vinícius Júnior, con 35, y Neymar Júnior, con 43.

El delantero del Barcelona también ha superado a la leyenda Rivaldo, autor de 27 goles , y, a juzgar por su rendimiento esta temporada, pronto podría entrar en el podio de los máximos goleadores brasileños de la historia.

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Los 28 goles de Jesus se reparten entre tres clubes: el Manchester City, donde marcó 20 y vivió su mejor etapa; el Arsenal, donde anotó seis, y ahora el Barcelona, donde ha marcado dos, que han bastado para marcar la diferencia.

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Los números de esta temporada confirman que Jesus no es un simple suplente, sino un arma secreta en manos del entrenador Hansi Flick. Ha marcado cinco goles y dado tres asistencias en solo 11 partidos con el Barcelona, con una participación directa en un gol cada 47 minutos sobre el césped. Es cierto que no juega mucho, pero es tremendamente eficaz y capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido en los momentos más difíciles.

Pese al gran rendimiento de Raphinha, Jesus sabe que tendrá sus oportunidades. Flick lo dijo antes del partido, en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Sabah: "Raphinha sabe que hay otro jugador que está por delante de él en nivel y que está rindiendo de forma excelente, pero está preparado cuando lo necesito, y eso es muy bueno para el equipo".

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El propio Jesus reconoce que sabe que no es titular, pero entrena con mucho esfuerzo para marcar cuando se le presenten las ocasiones, y eso es exactamente lo que hace cada vez que participa.

Lo que está claro es que las oportunidades seguirán llegando: el Barcelona afronta ahora una agotadora serie de nueve partidos en solo 27 días, lo que dará al brasileño más minutos y la ocasión de demostrar que merece un papel mayor en el equipo de Flick.

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Más allá de su rendimiento en el campo, Jesus se ha consolidado como un gran apoyo en el vestuario. Siempre está cerca de Raphinha, y ayer mostró una faceta nueva que pocos conocían: la de protector. Defendió a su compañero Balde de las críticas a su rendimiento reciente y dijo: "Ha sido duro para él, pero ha jugado muy bien y tiene un gran talento".

Gabriel Jesus no solo marca goles: también protege a sus compañeros, levanta la moral del equipo y demuestra cada vez que el verdadero héroe no es el que siempre juega, sino el que aprovecha cada minuto que se le concede.