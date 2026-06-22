Tras su victoria histórica, la selección de Egipto sube en la clasificación de la FIFA

Tras vencer 3-1 a Nueva Zelanda en la segunda jornada del Mundial 2026, Egipto subió tres puestos en el ranking de la FIFA.

Gracias a los 12,70 puntos obtenidos, Egipto llegó a 1583,37 y escaló tres lugares hasta el puesto 26.

Este avance llegó tras la primera victoria de Egipto en la Copa del Mundo, resultado que refuerza sus opciones de avanzar a la fase eliminatoria.

Nueva Zelanda, en cambio, cedió 12,70 puntos y bajó al lugar 84.

En la tabla del torneo, Egipto suma 4 puntos y lidera el Grupo 7 a falta de una jornada, acercándose a los dieciseisavos.

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