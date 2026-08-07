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Alex NübelIMAGO / Anadolu Agency
Jochen Tittmar

Traducido por

Tras su salida del Bayern de Múnich, celebrado como un «fenómeno»: Alexander Nübel desata la euforia con grandes actuaciones

Europa League Qualification
Hradec Kralove vs Besiktas
Besiktas
A. Nuebel

Alexander Nübel se sale en la victoria por 0-1 del Besiktas en casa del Hradec Kralove con 13 paradas y desata la pura euforia en los medios turcos.

La prensa se deshizo en elogios hacia el fichaje del verano tras la ida de la tercera ronda de clasificación para la Europa League. Del "fenómeno Alexander Nübel" escribió, por ejemplo, el diario deportivo NTV Spor, mientras que Hürriyet sentenció: "¿Qué habría sido sin Nübel? Besiktas regresa a Estambul con un resultado fantástico, y eso se lo debe única y exclusivamente a Nübel".

Fotomac ensalzó al jugador de 29 años como un "sobresaliente baluarte bajo palos", que además de sus reflejos también brilló con pases largos y precisos. Para Fanatik está claro que el guardameta dejará una huella duradera en el club de la Süper Lig: "Nübel es un portero que será de gran ayuda para Besiktas a largo plazo. Anoche marcó la diferencia decisiva".

El motivo de este hype mediático fue su brillante actuación en Chequia. En la victoria por 1-0 (0-0) sobre el Hradec Kralove, el ex del Bayern, según el proveedor de datos Opta , desbarató un total de 13 disparos.

Alexander NübelGetty Images

Alexander Nübel en Besiktas: tres partidos, ningún gol encajado

En el minuto 70 evitó el gol que amenazaba con llegar en una doble ocasión, antes de detener en el tiempo añadido un peligroso cabezazo de Filip Cihak (90+1). Pese a jugar en inferioridad numérica tras una tarjeta amarilla-roja a Kassoum Ouattara (71), Besiktas conservó la ventaja tras el gol de oro de Semih Kilicsoy (80).

Así, el guardameta también se quedó sin encajar en su tercer partido oficial con la camiseta de las Águilas. En la ronda anterior ya habían superado en dos ocasiones sin recibir gol al representante danés FC Midtjylland (1-0, 2-0).

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HRA

El entrenador Vincenzo Italiano se mostró encantado: "No hemos encajado ningún gol en ninguno de los tres partidos. Eso me alegra mucho. Cuando encajas un gol, te vuelves más vulnerable y cometes más errores en defensa. Estoy muy contento de que eso no haya pasado".

Alexander Nübel: "Mantengo una relación excelente con todos"

El propio Nübel reaccionó con los pies en la tierra al gran interés de los aficionados por su persona: "Es una sensación bonita. Desde mi llegada mantengo una relación excelente con todos. Espero que siga siendo así. Quiero ayudar a mi equipo ofreciendo mi mejor rendimiento posible".

Al final, en él predominó la alegría por el sólido rendimiento colectivo. "El fútbol es un deporte de equipo, jugamos juntos. Eso es precisamente lo que me encanta del fútbol. Celebramos juntos cuando ganamos o marcamos un gol. Compartimos la decepción en una derrota. Lo más importante es actuar como equipo. Me siento bien. Quiero seguir exactamente así", subrayó el guardameta.

Besiktas-vs-Midtjylland-UEFA-Europa-League-Qualification-2nd-RouGetty Images

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexander Nübel con Besiktas?

Para Nübel, la gran valoración en Estambul es un inicio ideal en Turquía. En el verano de 2020, el entonces internacional sub-21 llegó gratis del FC Schalke 04 al Bayern de Múnich para asumir allí a medio plazo el relevo de Manuel Neuer. Sin embargo, el ambicioso proyecto se atascó pronto: en seis años de contrato, el guardameta apenas sumó cuatro apariciones oficiales con el campeón récord.

Después de una cesión de tres años en el VfB Stuttgart, Nübel optó este verano por un nuevo comienzo en el Bósforo. En Besiktas firmó hasta 2029. La vuelta por un puesto en la fase de liga de la Europa League se disputará el próximo jueves en casa, en Estambul.

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