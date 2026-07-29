Parece que Riyad Mahrez no estará mucho tiempo alejado de los terrenos de juego saudíes, ya que el Al Qadsiah ha entrado en la puja por el fichaje del astro argelino en una operación como agente libre, apenas unos días después del anuncio de su salida del Al Ahli.

El diario catarí "Al Sharq", citando al canal "Al Jazeera International", informó de que la directiva del Al Qadsiah ha abierto una vía para informarse sobre la situación legal de Mahrez en el mercado de fichajes tras el final de su etapa de tres años con el Al Ahli, como paso previo a presentar una oferta oficial si las condiciones económicas de la operación lo permiten.

La directiva del club oriental ha situado al excapitán de Argelia entre sus prioridades para reforzar la posición de extremo derecho, por la gran experiencia que atesora y su capacidad para marcar diferencias, tanto durante su etapa dorada en Europa con el Leicester City y el Manchester City, como con el Al Ahli en la Roshn Saudi League.

El futuro de Mahrez, de 35 años, sigue siendo una incógnita hasta el momento, ya que el jugador estudia varias ofertas pendientes y está previsto que resuelva su próximo destino en los próximos días, en un momento en el que el Al Qadsiah busca aprovechar la oportunidad de su condición de agente libre para convencerlo del nuevo proyecto.