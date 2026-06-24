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Tras su reverencia en el Mundial, Al-Da’i pide a Yamal que fiche por el Al-Hilal

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La leyenda del fútbol saudí envía un mensaje especial a la estrella española

Talal Mohamed Al-Da’ei, leyenda del fútbol saudí, invitó al español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, a jugar en el Al-Hilal en el futuro.

Yamal marcó su primer gol en un Mundial, que dio a España el 4-0 sobre Arabia Saudí el domingo en Atlanta.

Tras marcar, el jugador del Barcelona se postró en el suelo, un gesto que cautivó a Al-Da’ei.

En un tuit, Al-Da'ee reconoció: «Nos decepcionó verte marcar contra nuestra selección, pero tu postración ante Dios fue el mejor mensaje al mundo».

«Es una hermosa expresión de fe, gratitud y humildad. Mereces todo respeto y aprecio. Gracias, estrella mundial».

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Y añadió: «Has mostrado que nuestra religión es de amor, tolerancia y gratitud a Dios. Tu postración tras el gol fue un momento hermoso que reflejó fe y humildad».

Y añadió: «Por mucha fama que se alcance, el fútbol es una competición dentro del campo, pero los valores y la ética son lo que realmente perdura y une a las personas. Te deseo todo lo mejor, Lamine; te espera un gran futuro, y tu mensaje ha llegado al mundo».

Y concluyó: «Espero verte algún día en la liga saudí, con el líder de Asia: Al-Hilal. Gracias, estrella. Para mí eres el mejor jugador del mundo y, como aficionado del Barcelona, siempre disfrutaré viendo tu magia».

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