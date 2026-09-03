En todas las categorías y disciplinas del país, desde las ligas masculinas y femeninas hasta el fútbol sala y el fútbol playa, los partidos de la próxima jornada se detendrán exactamente al cumplirse diez minutos de la primera parte.

Como estableció la federación argentina en un comunicado oficial, la competición se pausará para agradecer al superastro de Rosario con un minuto de aplausos por sus méritos con la camiseta albiceleste.

Ya hubo un adelanto de esta medida en la Copa de Argentina: en el enfrentamiento entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield en el estadio Mario Alberto Kempes, todos los presentes participaron en el homenaje al atacante de Inter Miami.

Además del aplauso simbólico, la resolución de la junta directiva de la AFA obliga a todos los estadios con la tecnología de vídeo adecuada a emitir antes del pitido inicial el vídeo oficial de la federación sobre la despedida de Messi. Además, se espera que los aficionados en las gradas acompañen la acción con banderas, cánticos y celebraciones.

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¿Cuántos goles marcó Lionel Messi con la selección argentina?

La elección del momento, en el minuto diez, sirve como referencia al dorsal del delantero de 39 años. Messi marcó a la selección durante años y deja récords históricos: con 207 partidos y 125 goles, lidera la estadística histórica tanto en encuentros disputados como en tantos anotados como plusmarquista absoluto.

A la decisión de la federación le precedió la declaración de despedida del capitán. El pasado lunes, el delantero puso fin a su trayectoria en la selección con una carta publicada en su canal de Instagram.

En ella explicó los motivos de su decisión y agradeció a los aficionados de su país el apoyo brindado durante tantos años. Mientras en el entorno federativo se espera la organización de un partido de despedida en suelo argentino, la AFA ya da una primera muestra de reconocimiento a la trayectoria deportiva del superastro con la actual disposición.