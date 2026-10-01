La Federación Ghanesa de Fútbol anunció la salida del portugués Carlos Queiroz del cargo de director técnico de la selección, tras alcanzar un acuerdo para poner fin a la relación contractual entre ambas partes de mutuo acuerdo, apenas dos días después de la derrota de las "Estrellas Negras" ante Gambia por 2-4 en su propio terreno, en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027.

La Federación Ghanesa confirmó, en un comunicado oficial, este jueves, que la decisión de rescindir el contrato se produjo tras conversaciones que se desarrollaron "en un ambiente de respeto mutuo".

El comunicado señaló que la decisión "no fue fácil", pero que ambas partes la consideraron la opción más adecuada "ante las circunstancias actuales".

Queiroz afirmó que el interés de Ghana y del fútbol ghanés se puso por encima de cualquier otra consideración, reconociendo al mismo tiempo que los resultados recientes contribuyeron a tomar la decisión de poner fin a su labor.

El entrenador portugués añadió: "A pesar de nuestros esfuerzos, no se dieron por completo las condiciones necesarias, y nuestros resultados recientes también contribuyeron a tomar la decisión de poner fin a este viaje".

Dos derrotas y 6 goles en el inicio de las eliminatorias

La salida de Queiroz llegó tras un comienzo catastrófico de Ghana en las eliminatorias, ya que la selección perdió su primer partido ante Costa de Marfil por 0-2, antes de caer ante Gambia por 2-4 pese a haberse adelantado con dos goles a cero.

Con estos resultados, la selección ghanesa cierra la clasificación del Grupo 3 sin ningún punto después de las dos primeras jornadas, además de haber recibido 6 goles.

Queiroz se disculpó con la afición tras la derrota ante Gambia, y aludió a la ausencia de varios jugadores y a los cambios realizados en la lista de la selección entre ambos partidos, como factores que influyeron en el rendimiento del equipo.

Una etapa que comenzó por poco tiempo

Queiroz, de 73 años, asumió el cargo de la selección ghanesa el pasado abril como sucesor de Otto Addo, inicialmente mediante un contrato de corta duración de cuatro meses, que cubría la participación de Ghana en el Mundial 2026.

La selección ghanesa llegó a los dieciseisavos de final del torneo, antes de perder ante Colombia por un gol a cero.

Después del Mundial, el contrato de Queiroz finalizó, antes de que la Federación Ghanesa alcanzara un nuevo acuerdo con él para que regresara en una segunda etapa.

El nuevo acuerdo incluía el parón internacional de septiembre, junto con el inicio del recorrido de Ghana en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, donde Queiroz dirigió al equipo ante Costa de Marfil y Gambia, y perdió ambos partidos.

Ghana busca un nuevo entrenador

La salida de Queiroz deja a la selección ghanesa sin un entrenador permanente antes del próximo periodo de eliminatorias.

Ghana juega en el Grupo 3 junto a Costa de Marfil, Gambia y Somalia, y busca regresar a la fase final de la Copa Africana de Naciones después de haberse ausentado de la edición anterior, disputada en Marruecos.

La Federación Ghanesa no ha anunciado hasta ahora si designará un entrenador interino, ni la fecha del anuncio del nuevo técnico que sucederá a Queiroz.

En su último mensaje, Queiroz dirigió su agradecimiento al presidente de la Federación Ghanesa, a su cuerpo técnico y a los jugadores, por su apoyo durante su etapa de trabajo con la selección.

También pidió a la afición ghanesa "creer en estos jugadores" y "protegerlos", antes de cerrar su mensaje afirmando: "Ghana primero. Las Estrellas Negras primero. El fútbol ghanés primero".