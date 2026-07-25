El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, resolvió la situación de su jugador argelino Houssem Aouar respecto a su participación en el amistoso ante el Las Palmas, tras su reciente incorporación a la concentración del club.

El Al-Ittihad disputa su segundo encuentro amistoso en su concentración en el extranjero, en la ciudad española de Marbella, este sábado, cuando se mida a su rival Las Palmas, en el estadio La Quinta.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", Aouar no participará en el partido, después de haber regresado recientemente a la concentración del club en España, tras finalizar el periodo de vacaciones que se le concedió por su participación con la selección de Argelia en el Mundial 2026.

El diario precisó que Wissing diseñó un programa especial para el centrocampista argelino, que incluye un intenso trabajo físico, con el fin de prepararlo para participar con el equipo en los próximos partidos.

El Al-Ittihad disputará su último partido en la concentración española de Marbella el próximo 30 de julio, cuando se enfrente al Real Mallorca, antes de regresar a Yeda.

El primer partido oficial del club saudí en la nueva temporada será ante el club emiratí Al-Jazira, en la eliminatoria clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia Élite, el próximo 11 de agosto.