Tras su polémica actuación con el jugador argentino, Bellingham podría ser suspendido para el partido contra Francia

El centrocampista inglés Jude Bellingham podría ser sancionado Podría ser sancionado para el partido por el tercer puesto contra Francia, este sábado en Miami, tras propinar una bofetada al argentino Valentín Barco al final de la semifinal del Mundial 2026, ganada por la “Selección Argentina” en Atlanta.

Según ESPN, la FIFA analiza el caso y podría sancionarlo si considera la acción violenta.

Todo empezó cuando Barco, que no había jugado, entró al campo para celebrar el gol de Enzo Fernández, levantó los puños y corrió por la línea del área hasta que John Stones lo empujó.

Al terminar el encuentro, Bellingham se acercó a Barco mientras celebraba con sus compañeros y le propinó una bofetada en la cabeza; el exjugador del Brighton se giró de inmediato para enfrentarlo, hasta que otros futbolistas los separaron.

Según el reglamento de la FIFA, «será conducta violenta golpear intencionadamente a un adversario o a cualquier otra persona en la cabeza o en la cara con la mano o el brazo, salvo que la fuerza sea insignificante».

De confirmarse, la sanción le impediría jugar el sábado el partido por el tercer puesto, un golpe duro para Inglaterra, que busca cerrar el Mundial con la medalla de bronce.