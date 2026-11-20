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El mercado de centrales no escapa al radar del Barcelona, cuya dirección deportiva sigue trabajando en la planificación de la plantilla del club azulgrana.

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Según publica el diario Sport, que cita a ESPN, el Barcelona ha incluido a Holmes Junior, defensa del Girona, en su lista de objetivos.

El Barcelona sigue la evolución de Holmes Junior, que también ha despertado el interés de varios clubes de la Premier League.

Estos movimientos llegan en un momento en el que la posibilidad de reforzar el eje de la defensa ha vuelto a estar sobre la mesa en los despachos del club azulgrana en el Spotify Camp Nou.

El director deportivo del Barça, Deco, abordó precisamente esta cuestión hace unos días durante su participación en el programa Tot Costa, de Catalunya Ràdio, en una entrevista en la que repasó la planificación deportiva y las necesidades del equipo.

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Deco no cerró la puerta a acudir al mercado de invierno para fichar a un central, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá de la valoración conjunta con Hansi Flick.

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«Todo es planteable», afirmó Deco, quien también señaló que la acumulación de lesiones en la línea defensiva ha complicado los planes iniciales del equipo.

«Si queremos movernos en enero, tenemos que saber muy bien lo que buscamos», añadió el dirigente portugués.

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En este contexto, el nombre de Holmes Junior aparece entre las opciones que se barajan. El joven defensa del Girona, de 17 años, es uno de los futbolistas a los que el Barcelona sigue de cerca.

ESPN apunta que el club azulgrana valora especialmente a Holmes Junior por su condición de central zurdo, una cualidad cada vez más cotizada en el mercado, además de su capacidad para jugar también como centrocampista.

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Holmes Junior destaca por su capacidad para iniciar la construcción del juego desde atrás y por tener condiciones para desenvolverse en distintas posiciones.

De hecho, la progresión de Holmes Junior no ha pasado desapercibida en absoluto, ya que varios clubes de la Premier League siguen sus pasos, además del interés del Barcelona.

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Holmes Junior cuenta con una etapa formativa que incluye su paso por las categorías inferiores del Real Madrid, antes de incorporarse a la cantera del Girona en el verano de 2025.

Desde entonces, su nivel ha experimentado una notable evolución hasta entrar en los planes del primer equipo. Esta temporada ha disputado 890 minutos en 10 partidos, entre la Copa del Rey y la Segunda División.

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En cualquier caso, el nombre de Holmes Junior se suma a la lista de jóvenes talentos que el Barcelona sigue de cara al futuro.