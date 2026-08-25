Tras su paso por el Milan y el Chelsea, Nkunku rechaza las tentaciones y regresa al Leipzig

El club alemán Leipzig ha finalizado oficialmente los trámites para recuperar a su exjugador, el francés Christopher Nkunku, procedente del Milan italiano en calidad de cedido. El acuerdo incluyó una cláusula que otorga al club bávaro la opción de compra definitiva del atacante de 28 años por 28 millones de euros, además de unos derechos de cesión que ascendieron a 3 millones de euros.

Esta operación supone el regreso del internacional francés a las filas del club tres años después de su marcha, tras brillar como uno de los máximos goleadores y creadores de juego de la Bundesliga durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023. En su primera etapa con el Leipzig, Nkunku disputó 172 partidos, en los que anotó 70 goles y repartió 56 asistencias.

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Nkunku expresó su enorme satisfacción por regresar a las filas del equipo y declaró al sitio web oficial del club: "Cuando se me presentó la oportunidad de volver al Leipzig, quise aprovecharla con todas mis fuerzas. Estoy muy feliz de estar de vuelta aquí, gozo de una gran forma física que me permite aportar de inmediato al equipo, y no puedo esperar a volver a jugar en el Red Bull Arena ante nuestra afición".

Por su parte, el director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer, elogió el firme deseo del jugador de regresar y afirmó: "Nos cautivó enormemente la clara determinación que mostró Christo por volver a jugar para el Leipzig. Y a pesar del interés de grandes clubes europeos en sus servicios, se empeñó en regresar, lo que refleja su especial y estrecha vinculación con nuestro club".

El regreso del jugador francés llega tras las experiencias profesionales que vivió en las filas del Chelsea inglés y el Milan italiano. Se espera que Nkunku aporte al técnico soluciones tácticas variadas en la línea ofensiva, gracias a su capacidad para ocupar las posiciones de extremo, mediapunta y delantero centro.