Tras su llegada a Portugal... ¿qué ha aportado Cristiano Ronaldo bajo las órdenes de Jesús?

El entrenador portugués Jorge Jesus asumió este viernes el mando de la selección lusa tras reemplazar a Roberto Martínez. Arranca con la ventaja de conocer bien a su capitán, Cristiano Ronaldo, tras compartir equipo en el Al-Nassr saudí.

En la pasada temporada con el Al-Nassr marcó 29 goles en 33 partidos, con una media de 87 minutos por encuentro.

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La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó su llegada tras la salida de Roberto Martínez, quien renunció después de la eliminación en octavos del Mundial 2026 ante España (1-0).

La cuenta oficial de la selección en X publicó una foto del técnico y escribió: «Hoy comienza una nueva aventura».

Jesús, con 36 años de experiencia, ha dirigido al Benfica (en dos etapas), al Sporting de Lisboa, al Flamengo y al Fenerbaçe.

Las tres últimas temporadas las pasó en Arabia Saudí, dirigiendo al Al-Hilal antes de fichar por el Al-Nassr en verano de 2025. Es su primera experiencia al frente de una selección.

A lo largo de su carrera ha conquistado 25 títulos, entre ellos tres ligas portuguesas con el Benfica, una liga brasileña con el Flamengo y dos ligas saudíes, primero con el Al-Hilal y luego con el Al-Nassr.



