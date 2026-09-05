Hans Flick, entrenador del Barcelona, disipó las dudas sobre Lamine Yamal y confirmó su disponibilidad para el próximo partido ante el Valencia en LaLiga, pese a las informaciones publicadas por la prensa española sobre la posibilidad de su ausencia.

Según los diarios españoles, Yamal se ausentó del entrenamiento grupal del Barcelona este sábado, lo que generó dudas sobre su posible participación en el encuentro de mañana, correspondiente a la cuarta jornada.

Yamal permaneció dentro del gimnasio, mientras que el resto de sus compañeros disponibles realizaron los entrenamientos bajo la dirección del técnico Hans Flick.

Cuando se le preguntó a Flick en la rueda de prensa por la situación de Yamal, respondió: "Salió a entrenar tarde, pero está listo para el partido de mañana".

Sobre el motivo por el que realizó entrenamientos en solitario, añadió, según recogió el diario "AS": "Recibió un golpe (lesión), y era mejor que entrenara a un ritmo más bajo, pero está en condiciones ideales para participar mañana".

Y aclaró: "Viajará con nosotros a Valencia. Hablaremos y decidiremos si será titular o no".

El técnico alemán continuó: "Para mí era importante que jugara 90 minutos en nuestro primer partido en casa, y en el último encuentro ofreció un rendimiento muy bueno. Puede gestionar sus minutos".

El Barcelona tiene la oportunidad de colocarse en solitario al frente de la clasificación de LaLiga en caso de victoria, ya que llegaría a los 12 puntos, mientras que el Real Madrid se quedó estancado en 9 puntos tras sufrir su primera derrota de la temporada a manos del Real Betis por 0-1.

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