Tras su lesión en el Mundial... el Arsenal toma una decisión determinante sobre Saliba

El Arsenal ha tomado una decisión respecto a su defensa francés William Saliba, que sufrió una lesión en las semifinales del Mundial 2026 ante España.

Saliba abandonó el terreno de juego tras apenas unos 30 minutos del inicio del encuentro, que la selección francesa perdió por 2-0, después de que no pudiera completar el partido debido a una lesión en la espalda, lo que aumentó la preocupación por su estado físico antes del comienzo de la nueva temporada.

Diversos informes revelaron que el Arsenal teme que su defensa internacional se ausente de los terrenos de juego por un período de entre 4 y 5 meses.

Por su parte, el diario francés "L'Équipe" reveló este miércoles que el club inglés alcanzó un acuerdo con su defensa francés sobre el método de tratamiento.

El Arsenal decidió, de común acuerdo con el defensa de Francia, optar por el tratamiento conservador en lugar de la cirugía.

El central de 25 años se someterá a un período prolongado de tratamiento y reposo para aliviar los dolores crónicos de espalda que padece.

Y mientras que la duración de su ausencia sigue sin estar confirmada y dependerá del grado de avance de su recuperación, se espera que se prolongue durante varios meses. Esto supone un duro golpe tanto para el Arsenal como para la selección francesa.