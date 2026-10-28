Las últimas horas han estado marcadas por la incertidumbre en torno a la situación del astro del Real Madrid, Fede Valverde, tras sufrir unas molestias físicas que generaron dudas sobre su disponibilidad para el próximo partido del equipo.

En este sentido, el periodista español Mario Peñalver afirmó este miércoles que las pruebas médicas a las que se sometió Valverde descartaron una lesión.

Añadió que el centrocampista uruguayo estará disponible para el entrenador José Mourinho para disputar el encuentro ante el Racing de Santander, previsto para el próximo domingo en el estadio "El Sardinero", dentro de la jornada 11 de LaLiga.

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Valverde sufrió dolores en el isquiotibial, que le obligaron a abandonar el campo ante el Barcelona, pero las pruebas a las que se sometió, en la ciudad deportiva de Valdebebas, revelaron que no padecía ninguna lesión grave.

Contar con Valverde en la posición de lateral derecho recientemente le ha dado al entrenador José Mourinho la mejor versión de su equipo, ya que esta opción le permite incluir a Arda Güler en el once titular y, al mismo tiempo, le garantiza solidez defensiva.

Sin embargo, la presencia del internacional uruguayo en esta posición, en detrimento de los laterales naturales Alexander-Arnold y Denzel Dumfries, también generó dudas sobre la utilidad de ambos fichajes para el Real Madrid y sobre si sería más conveniente que alguno de ellos fuera titular.



