Tras su grave lesión contra Catar, Koné envió un emotivo mensaje de fe a la afición

El canadiense Ismail Koné publicó un emotivo mensaje en Instagram tras lesionarse gravemente en el partido contra Catar este viernes. La fractura en dos huesos de la pierna requirió cirugía de urgencia.

El centrocampista del Sassuolo italiano compartió una foto con su compañero Moisés Bombito, quien lo visitó, y escribió un mensaje de fe y agradecimiento a sus compañeros y a quienes lo han apoyado: «Dios nunca me ha fallado, así que ¿por qué dudar de Él ahora? Él lo ve todo y tiene un plan para mí».

Coné añadió: «Esta batalla pone a prueba mi fe y mi carácter, y estoy preparado, pues Dios no nos da un reto que no podamos superar; la prueba es el mejor regalo. Vuestro amor y apoyo me han inundado; gracias desde el fondo de mi corazón. No puedo imaginar lo agradecido que estoy a todos los que se han puesto en contacto conmigo y me han tenido en sus oraciones. Doy gracias a Dios por ello, pues no todos reciben este amor».

A mis hermanos de la selección canadiense, ahora seré su asistente desde la línea de banda. Os quiero y nuestra hermandad es todo para mí. Lo de ayer lo llevaré siempre; volveré pronto para seguir creando recuerdos».

La selección canadiense, anfitriona del torneo, se había redimido ante su público tras el empate en la primera jornada contra Bosnia y Herzegovina, logrando una contundente victoria por 6-0 sobre Catar; sin embargo, la grave lesión que sufrió Koné ensombreció este gran triunfo.

En el minuto 57, con Canadá 3-0 arriba, Koné cayó tras una dura entrada de Asim Madibo. La gravedad de la lesión se reflejó en el rostro de todos, lo que obligó a la rápida intervención del equipo médico y a la expulsión de Madibo, quien abandonó el campo llorando.

La entrada indignó al seleccionador canadiense, Jesse Marsch, y a su plantilla, desencadenando enfrentamientos entre los banquillos que se reanudaron al final del partido.

La Federación Canadiense de Fútbol emitió un comunicado que confirmaba la recuperación de Koné tras una exitosa operación por fractura en una extremidad inferior.