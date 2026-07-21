El Barcelona se prepara para contactar con los representantes del defensa internacional Aymeric Laporte durante las próximas horas o días, en un movimiento serio para incorporarlo a las filas del conjunto catalán tras su actuación excepcional con la selección española en el último Mundial, que conquistó con el título.

El diario catalán "Sport" reveló que la dirección del Barcelona tiene la intención de abrir canales de comunicación directa con los representantes de Laporte para conocer con claridad sus planes de futuro, señalando que el club muestra un gran interés por el defensa de 32 años, dado que se trata de un jugador zurdo que combina experiencia y una relativa juventud, además de su precio económicamente asequible.

El periódico apuntó que ya se produjeron conversaciones preliminares durante la estancia del director deportivo del Barcelona, Deco, en Estados Unidos, donde se acordó reanudar las negociaciones tras la conclusión del torneo mundial, algo que está a punto de concretarse en las próximas horas.

Deco presenció varios partidos de la selección española directamente desde las gradas, y quedó muy impresionado por el nivel que ofreció Laporte, especialmente su gran compenetración con su compañero Pau Cubarsí para formar una de las parejas de centrales más sólidas del torneo, ya que su solidez defensiva tuvo un papel decisivo en la coronación de "La Roja" con el título.

El club catalán considera que Laporte tiene por delante varias temporadas destacadas que puede ofrecer, y valora de manera especial su amplia experiencia, sus cualidades de liderazgo y su notable capacidad para distribuir el balón desde atrás, características que se consideran ideales para el estilo de juego del Barcelona.

Lo que hace la operación más atractiva desde el punto de vista económico es que el valor de la cláusula de rescisión en el contrato de Laporte con su club, el Athletic de Bilbao, es inferior a los 15 millones de euros, una cantidad que se considera muy razonable en comparación con el nivel del jugador y su experiencia internacional.

En los pasillos del "Camp Nou", todos recuerdan aún el gran éxito que supuso el fichaje del veterano defensa vasco Íñigo Martínez, cuya llegada generó algunas dudas al principio, pero que se convirtió en un jugador titular gracias a su rendimiento sólido y a su aportación de calidad a la línea defensiva, una experiencia que juega a favor de una operación similar con Laporte.

Sin embargo, la dirección del Barcelona prefiere moverse con cautela y prudencia, ya que planea llevar a cabo negociaciones exhaustivas con los representantes del jugador durante los próximos días, antes de que Deco decida si merece la pena seguir adelante con la operación o si quedará como una simple consulta inicial.

Por el momento, el nombre de Aymeric Laporte permanece firmemente incluido en la lista de candidatos potenciales para reforzar la línea defensiva del Barcelona la próxima temporada, a la espera de la evolución de las negociaciones previstas.