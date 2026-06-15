Tras su golazo, Imam Ashour fue el mejor jugador del partido entre Egipto y Bélgica

Imam Ashour, estrella de Egipto, fue nombrado mejor jugador del partido tras guiar a los Faraones a un valioso 1-1 ante Bélgica en el debut de ambos en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Ashour firmó uno de sus mejores partidos con Egipto: abrió el marcador en el 19’ con un potente disparo desde fuera del área que batió a Thibaut Courtois y puso a su equipo por delante en la primera parte.

El tanto, elogiado por la red de estadísticas «Squawka» como «quizás el mejor del torneo», sorprendió a los aficionados de todo el mundo.

Aunque Bélgica empató en la segunda parte con un autogol de Mohamed Hani, la actuación de Ashour le valió el premio al mejor del partido.

Fue su primer gol con Egipto y lo convirtió en el cuarto egipcio en anotar en un Mundial, tras Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani y Mohamed Salah.

El empate mantiene vivas las esperanzas de Egipto de avanzar a octavos, antes de enfrentar a Irán y Nueva Zelanda.

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