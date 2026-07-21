Tras su fichaje por el Chelsea... Rodgers provoca a la afición del Arsenal

La estrella inglesa Morgan Rogers ha comenzado la guerra pronto con la afición del Arsenal, tras su incorporación oficial a las filas del Chelsea, procedente del Aston Villa, la noche de este martes.

El Chelsea señaló a través de su web oficial que Rogers, de 23 años, firmó un contrato que lo mantendrá en Stamford Bridge hasta 2033, y se unirá a la plantilla del entrenador Xabi Alonso antes de la nueva temporada.

Varios medios ingleses indicaron que el fichaje de Rogers costó a las arcas del Chelsea 117 millones de libras esterlinas (138 millones de euros), convirtiéndose en el segundo traspaso más caro de la Premier League, después del de Alexander Isak el pasado verano, del Newcastle al Liverpool por 125 millones de libras esterlinas.

El Arsenal fue el principal interesado en los servicios de Rogers e intentó ficharlo durante el actual mercado de fichajes veraniego, antes de que el Chelsea interviniera y cerrara el traspaso a su favor.

En sus primeras declaraciones tras incorporarse al conjunto del Chelsea, Rogers dijo a través de la web oficial del Chelsea: "Estoy muy ilusionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres, siempre me ha gustado desde que era un niño".

Existen numerosas rencillas entre las aficiones del Arsenal y del Chelsea sobre cuál es el club más grande dentro de la capital inglesa, Londres, por lo que algunos consideraron que la frase de Rogers podría provocar a muchos aficionados del Arsenal.

Rogers añadió: "Estoy muy ilusionado con el proyecto con el nuevo entrenador, los jugadores que tenemos y la dirección que está tomando el club. Por eso estoy aquí, y no puedo esperar para empezar a trabajar".

Cabe señalar que Rogers formó parte de los integrantes de la selección inglesa que consiguió el tercer puesto en el Mundial 2026, que finalizó el pasado domingo con la coronación de España como campeona.